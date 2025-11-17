Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ - Καμία ανοχή στο φακελάκι

Για τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτηρίζοντας την «έλλειψη νοσηλευτών ως το μεγαλύτερο πρόβλημα».

«Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών. Υπάρχουν κράτη που έχουν ήδη κάνει εισαγωγή νοσηλευτών από άλλες χώρες, κυρίως από την Ινδία. Η παραγωγή νοσηλευτών σε σχέση με τις ανάγκες νοσηλευτών είναι πολύ μικρότερη», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ως παράδειγμα τον θεσμό του σχολικού νοσηλευτή, σχολιάζοντας ότι «ο θεσμός είναι σωστός, ωστόσο, το ΕΣΥ έχασε χιλιάδες νοσηλευτές, οι οποίοι πήγαν στα σχολεία», σχολίασε.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κάνουμε προκηρύξεις, θα βγάλουμε άλλες 4.000 θέσεις νοσηλευτών».

Γνωστοποίησε ότι «μέσα στο 2026 σχεδιάζουμε να ψηφίσουμε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου των νοσηλευτών». Εξήγησε ότι αυτό σημαίνει «πως θα πάρουμε από την ομάδα του λοιπού προσωπικού, όπως λέγονται, τους νοσηλευτές, θα τους κάνουμε ένα ξεχωριστό σώμα μέσα στο νοσοκομείο και θα μπορούμε να εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές».

«Το υπουργείο Υγείας πηγαίνει πάρα πολύ καλά»

Έπειτα, τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες να επιστρέψουν Έλληνες γιατροί στο ΕΣΥ, λέγοντας ότι «το καλοκαίρι ψηφίσαμε ένα νόμο με τον οποίο θεσμοθετήσαμε την αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων και την εξειδίκευση στην Αμερική».

«Δεν είναι τόσο εύκολο να φέρεις ένα γιατρό από το εξωτερικό και να μπει στο ΕΣΥ. Αυτό από μόνο του έχει κάποια δυσκολία. Το ΕΣΥ και κάθε νοσοκομείο είναι μια μικρή κοινότητα ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί κάποιος σε αυτή την επιλογή. Πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, να έχει βρει την κλινική και την ειδικότητα που τον ενδιαφέρει και να έχει ένα σχέδιο», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την ψηφιοποίηση των συστημάτων, δήλωσε ότι «μας προσφέρει σημαντικά εργαλεία, καθώς θα μπορούμε να δούμε πώς μοιράζονται τα κρεβάτια ανά κλινική. Αυτό θα μπορεί να γίνει σε λίγες βδομάδες από σήμερα».

«Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Υγείας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εφαρμάζονται όλα όσα είχαμε σχεδιάσει», σχολίασε.

Όσον αφορά στο «Αττικόν», επισήμανε ότι «έχει αποκτήσει δικαίως μια πάρα πολύ καλή φήμη, έχει όλες τις ειδικότητες. Μετατρέπουμε το νοσοκομείο πρώην Λοιμωδών της Αγίας Βαρβάρας σε παράρτημα του “Αττικόν”. Επεκτείνουμε δηλαδή την Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου στην Αγία Βαρβάρα, προσθέτοντας εκεί 130 κρεβάτια και αποδεχτήκαμε μία δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας χτίζει ένα κτίριο για κοιτώνες γιατρών, όπου παίρνουμε τα κρεβάτια που σήμερα τα έχουμε για να κοιμούνται οι γιατροί το βράδυ στις εφημερίες και τα δίνουμε στους ασθενείς. Πριν τις εκλογές, θα έχουμε άλλα 180 κρεβάτια για το Αττικόν».

«Καμία ανοχή στο φακελάκι – Το θεωρώ το πιο ανήθικο πράγμα»

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι το φακελάκι υπάρχει.

«Προσωπικά το σιχαίνομαι. Είμαι πολύ αυστηρός με αυτό, όταν γίνει καταγγελία, ο γιατρός φεύγει αμέσως από το σύστημα. Δεν έχω την παραμικρή ανοχή στο φακελάκι».

Εξήγησε ότι το θεωρεί το πιο ανήθικο πράγμα για δύο λόγους. «Ένας γιατρός αξιοποιεί την ισχύ που του δίνει η σχέση του σε έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη αδυναμία και επειδή έχω δώσει στους γιατρούς το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτικό έργο και άρα αν κάποιος θέλει να βγάλει παραπάνω λεφτά, μπορεί να πάει να κάνει χειρουργία. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το φακελάκι».

Υπογράμμισε ότι «αυτά που φτιάχνουμε τώρα θα δώσουν ζωή στο ΕΣΥ για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν θα χρειαστούν συντήρηση την επόμενη μέρα. Σήμερα έχουμε στο ΕΣΥ περισσότερους γιατρούς από ποτέ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.