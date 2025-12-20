Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα - Τι είπε για Νίκο Παππά

«Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα», αναφέρει σε συνέντευξή του στην "Εφημερίδα των Συντακτών" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και εξηγεί: «Είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτή την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Δεν τους εμπιστεύεται πλέον κανείς».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιμένει στην πρότασή του για ενωτικό σχήμα του προοδευτικού χώρου: «Το αίτημα για εκλογές δεν σχετίζεται με κομματικές σκοπιμότητες. Στη δική μου ανάγνωση προηγείται πάντα το συμφέρον των πολιτών και της χώρας. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο προοδευτικό σχήμα που δεν θα είναι δεύτερο αλλά πρώτο, για να υπάρχει προοπτική, έμπνευση και όραμα στην κοινωνία. Εμείς έχουμε απαντήσει θετικά και δουλεύουμε για αυτόν τον σκοπό με συνέπεια εδώ και έναν χρόνο».

Σχολιάζει την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη «να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή», σημειώνοντας: «Συμφωνώ με το να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή οι προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει προεκλογικά για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στη Ν.Δ. και όχι μετεκλογικά. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. και ο κ. Ανδρουλάκης για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν μια αδιάλλακτη θέση. Η δε άποψή του ότι μπορεί μόνο του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. να κερδίσει τις εκλογές προφανώς και δεν στέκει. Είναι θετικές, αν και λίγες, οι κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Όμως χρειάζονται ουσιαστικές δράσεις. Το 2026 πρέπει να είναι η χρόνια της ενότητας, της συσπείρωσης και της ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο. Εισπράττω το αίτημα του κόσμου, που μας λέει "κάντε κάτι, συνεργαστείτε για να γλιτώσουμε". Το θέμα των συνεργασιών το έχουμε θέσει χωρίς κομματικό εγωισμό και αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις».

Για την κριτική του Αλέξη Τσίπρα στις αδυναμίες των προοδευτικών κομμάτων απάντησε: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αλλάξει και έχει αποδείξει τη θέλησή του και κάνει σοβαρά και δημόσια ό,τι είναι δυνατόν για τις συνεργασίες, με στόχο να αποτρέψει μια τρίτη καταστροφική κυβέρνηση της δεξιάς».

Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει ότι «Ήταν λάθος η επιλογή του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου να απουσιάζει από την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό» (ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα) ενώ για την διαφοροποίηση της Νίνας Κασσιμάτη για τις αμυντικές δαπάνες αναφέρει: «Επίσης αποφασίσαμε να μην ψηφίσουμε τις αμυντικές δαπάνες μιας κυβέρνησης που στηρίζει την οικονομία του πολέμου και τη στρατιωτικοποίηση, δεν αξιοποιεί την ελληνική αμυντική βιομηχανία, υποβαθμίζει τη θέση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Από εκεί και πέρα για τα ζητήματα θέσεων έχω πει πολλές φορές ότι χρειάζεται ενιαίος λόγος και ενιαία δράση. Όλες οι απόψεις μπορούν να κατατίθενται, να γίνεται διάλογος, αλλά στο τέλος πρέπει να στηρίζεται η συλλογική απόφαση. Ο καθένας και η καθεμία αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και κρίνονται από τους πολίτες και εγώ αναλαμβάνω τη δική μου».

Αναφέρθηκε στο αγροτικό και στα μπλόκα κατηγορώντας την κυβέρνηση: «Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όταν εγκαταλείπει ο κόσμος την ύπαιθρο, όταν οι νέοι και οι νέες δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο τους και όταν βάζουν λουκέτο επιχειρήσεις στην περιφέρεια εξαιτίας της ανικανότητας και της αναλγησίας της κυβέρνησης, τότε απειλούνται κυριολεκτικά οι τοπικές οικονομίες».

Γενικεύοντας την κριτική του κατά της κυβέρνησης υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση εφαρμόζει μνημονιακή πολιτική χωρίς Μνημόνιο. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους ψηφοφόρους του, ιδιαίτερα μικρομεσαίους, αγρότες και συνταξιούχους, γιατί απλά υπηρετεί άλλα συμφέροντα. Εμείς προτείνουμε αντί για υψηλούς έμμεσους φόρους να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ -όπως προτείνει και η Ε.Ε.- και να θέσουμε έστω τον μέσο ευρωπαϊκό φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα. Δεν το κάνει όμως και αποδεικνύει ότι στην πράξη μας απομακρύνει από την Ευρώπη».

Αναφέρεται τέλος στην πρόσφατη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά λέγοντας: «Στα ζητήματα αξιών, συμπεριφοράς και στάσης ζωής και ιδιαίτερα χρήσης βίας δεν αφήνω κανένα περιθώριο».

Κλείνοντας ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει την αυτοκριτική του σημειώνοντας: «Λάθη έχω κάνει σίγουρα, συχνά μετανιώνω για το ότι δεν μίλησα νωρίτερα δημόσια για τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου, επειδή προτεραιότητα είχε για μένα πάντα η ηρεμία και η εικόνα του κόμματός μας. Δεν ήταν προσωπική μου επιδίωξη, αλλά ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα αν είχα βάλει υποψηφιότητα από το καλοκαίρι του 2023. Ο στόχος μου πάντως παραμένει πάντα ο ίδιος, να ζούμε σε μια προοδευτική Ελλάδα».

