Κλιμακώνει ο Ερντογάν με Ελλάδα και ΗΠΑ: Η «απειλή» των αμερικανικών βάσεων και το νέο ξέσπασμα κατά Μητσοτάκη

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου μετά τη συνάντηση με τον Μαδούρο - Η απάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στις τουρκικές προκλήσεις - Μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα: Οι απειλητικές δηλώσεις δεν βοηθούν

Δύο είναι τα κοινά σημεία των δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των συνεργατών του τις τελευταίες εβδομάδες. Το πρώτο είναι η Ελλάδα και η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεών της, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της άμυνάς της και τοι δεύτερο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η πολιτική τους απέναντι στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν χάνει ευκαιρία να καυτηριάσει την Ουάσινγκτον για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, απλώνοντας την κριτική επίθεση σε όλα τα μέτωπα, από το κουρδικό και τη «φιλοξενία» του Φετουλάχ Γκιουλέν, έως το ΝΑΤΟ με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και -φυσικά- τη σχέση που αναπτύσσεται μετά την εκλογή Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, με την Ελλάδα και τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στα παραπάνω προστίθεται και το θέμα της στρατιωτικής εισβολής στη Συρία, καθώς ο Ερντογάν δείχνει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις κυρίως της Ουάσινγκτον -αλλά και της Μόσχας- και ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέο γύρο επιθέσεων σε Κούρδους, με τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν συνάψει στρατιωτική συμμαχία στην περιοχή.

Την Τετάρτη, στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο Ερντογάν άσκησε κριτική για τρεις διαφορετικές υποθέσεις στις ΗΠΑ, χωρίς να ληφθεί υπόψιν αυτή καθ' αυτή η συνάντηση με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, ο οποίος θεωρείται «εχθρός» της Ουάσινγκτον και σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίας.

Πρώτον, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αντίθετος στις κυρώσεις και στο εμπάργκο που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα και τον Νικολάς Μαδούρο.

Δεύτερον, επανέλαβε με σαφήνεια, ότι παραμένει το «βέτο» για την ένταξη τόσο της Φινλανδίας, όσο και στης Σουηδίας, στο ΝΑΤΟ, καθώς υποστηρίζουν τους Κούρδους και τον PKK.

Τρίτον, αναφέρθηκε και πάλι στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνιστούν «απειλή» για την Τουρκία, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί «να αγοράσει το επιχείρημα ότι έχουν εγκατασταθεί για τη Ρωσία».

Ταυτόχρονα, για μία ακόμη φορά, επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή του για την επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

«Δεν θα αγοράσω τον ισχυρισμό ότι οι βάσεις στην Ελλάδα είναι για τη Ρωσία»

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε την Τετάρτη συνάντηση με τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, προκειμένου να υπογράψουν εμπορικές και διακρατικές συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις αμερικάνικες βάσεις που αναπτύσσονται στην ελληνική επικράτεια, λέγοντας πως «δεν θα αγοράσω τον ισχυρισμό ότι έχουν εγκατασταθεί κατά της Ρωσίας. Δεν θα καταπιώ αυτό το επιχείρημα», δίχως ωστόσο να διευκρινίσει αν εννοεί ότι οι βάσεις αυτές, απειλούν τη χώρα του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στο γεύμα εργασίας που είχαμε μεταξύ μας, είχαμε πει να μη βάλουμε άλλους ανάμεσά μας, να κάνουμε οι δυο μας τις συνομιλίες κι ενώ είπε να μην υπάρχουν τρίτες χώρες ανάμεσά μας, δύο με τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντησή μας, πήγε στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο και μίλησε εναντίον της Τουρκίας και των συμφερόντων της, σαν να μην είχαμε συναντηθεί. Μετά πήγε στο Νταβός κι έκανε τα ίδια. Ας μην παρεξηγούν, εμείς είμαστε υπέρ της πολιτικής με αξιοπρέπεια. Εμείς δεν λέμε ναι στην πολιτική που έχει έλλειψη αξιοπρέπειας.

Σήμερα στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 9 βάσεις των ΗΠΑ. Ωραία, αυτές οι βάσεις εναντίον ποιου εγκαταστάθηκαν; Mας απαντούν και λένε εναντίον της Ρωσίας. Μη μας παρεξηγήσουν, αλλά δεν το χάφτουμε αυτό. Σήμερα η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά χώρες της Ευρώπης που δεν θα πω τα ονόματά τους, της παραχωρούν όπλα, ελικόπτερα, αεροσκάφη. Όπως και οι ΗΠΑ, που στηρίζει με τον ίδιο τρόπο και παραχωρεί όπλα. Εναντιον ποιού;».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την παραπάνω δήλωσή του αφήνει σαφείς αιχμές εναντίον δύο βασικών συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει στις Φινλανδία και Σουηδία να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, για όσο διάστημα εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους Κούρδους και το PKK.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και πάλι στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον, λέγοντας πως «μίλησε στις ΗΠΑ σαν να μην είχαμε συναντηθεί νωρίτερα».

Πρόσθεσε, δε, απευθυνόμενος στον Νικολάς Μαδούρο ότι ο ίδιος και η Τουρκία είναι αντίθετοι στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις, εναντίον της Βενεζουέλας, την οποία χαρακτήρισε ως «τον πιο σημαντικό συνεργάτη στη Νότια Αμερική».

Erdogan says Turkey is against unilateral sanctions against Venezuela, he praises Maduro for the leadership he showed.



Erdogan says he will visit Venezuela in July — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 8, 2022

Turkey and Venezuela sign deals on central bank cooperation and tourism as Erdogan calls Caracas “the most important partner in Latin America” pic.twitter.com/gHGb6W4YCt — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 8, 2022

Erdogan says he doesn’t buy the claim that the US bases in Greece have been established against Russia. “I won’t swallow that argument,” he says — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 8, 2022

Erdogan says as long as PKK terrorists demonstrate in Sweden’s streets, and terrorist leaders appear on the Swedish TV, Turkey cannot say yes to its NATO member bid.



He says same goes for Finland — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 8, 2022

Επίθεση Τσελίκ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση

Με μια οργισμένη ανακοίνωση απάντησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου, αναφορικά με τις επιδόσεις της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αλλά και σε ό,τι αφορά στην προκλητικότητα της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου.



«Απορρίπτουμε τις προκατειλημμένες και μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις που εκφράστηκαν από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η προκατειλημμένη στάση βλάπτει τη φήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αναφέρεται, ενώ γίνεται λόγος και για «στενόμυαλες προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό», εννοώντας την Ελλάδα και την Κύπρο.



«Το ΕΚ έχει χάσει τόσο την αξιοπιστία του όσο και την αξιοπιστία του στα μάτια του τουρκικού λαού» προστίθεται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Ενώ η ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και της ΕΕ μέσω αμοιβαίων προσπαθειών είναι εμφανής, δεν αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε τις προκατειλημμένες και μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις του ΕΚ στην έκθεση, που αγνοούν αυτή την ανάγκη με μια ρηχή και χωρίς οράματα προσέγγιση.



Η πρωταρχική μας προσδοκία από το ΕΚ είναι να μην καταστεί εργαλείο στην ατζέντα στενόμυαλων κύκλων και να επιδείξει μια ενθαρρυντική στάση έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να αναβιώσει τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς, το ΕΚ έχει λάβει μέχρι στιγμής αντίθετη στάση. Αυτή η στάση του ΕΚ, που ανέχεται ακόμη και μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων να φωλιάζουν στο ΕΚ και να κάνουν τρομοκρατική προπαγάνδα, στην πραγματικότητα δεν προκαλεί έκπληξη. Έτσι, το ΕΚ έχει χάσει τόσο την αξιοπιστία του όσο και την αξιοπιστία του στα μάτια του τουρκικού λαού.



Επομένως, οι αβάσιμες απόψεις στην έκθεση που αντικατοπτρίζουν τους ισχυρισμούς δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τη χώρα μας και τις στενόμυαλες προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό δεν μας ωφελούν.



Η προσδοκία μας από την ΕΕ είναι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Τουρκίας, να αναζωογονήσουν τη διαδικασία ένταξης σε αυτό το πλαίσιο, να επιταχύνουν τον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, να αυξήσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα την εθελοντική Ανθρωπιστικά θέματα στο πλαίσιο της μεταναστευτικής συνεργασίας. Είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Επανεισδοχής.



Αυτή η έκθεση, η οποία αξιολογεί την Τουρκία με μια ρηχή προοπτική αντί για ενθαρρυντικά βήματα για τη λήψη αυτών των θεμάτων, αποτελεί νέο παράδειγμα της αποστασιοποιημένης, και ιδεολογικά προκατειλημμένης στάσης του ΕΚ και μόνο βλάπτει τη φήμη του ΕΚ».



Σακελλαροπούλου για Τουρκία: Λυπηρό να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με επίσημα διατυπωμένη απειλή πολέμου

«Είναι λυπηρό η χώρα μας να βρίσκεται μέχρι σήμερα αντιμέτωπη με επίσημα διατυπωμένη απειλή πολέμου από την γείτονα και καθημερινή επιθετικότητα στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Λιθουανία.

Η κ. Σακελλαροπούλου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της χώρας, Gitanas Nausėda. Μετά την επίσημη υποδοχή, οι δύο πρόεδροι είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας να επισκεφθώ τη χώρα σας, με την ευκαιρία, μάλιστα, της επετείου των εκατό χρόνων από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας–Λιθουανίας. Μια επίσκεψη ιστορική, καθώς για πρώτη φορά από την ίδρυση της Πρεσβείας μας στο Βίλνιους επισκέπτεται Έλληνας Πρόεδρος τη Λιθουανία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική δυναμική στο επίπεδο επαφών των χωρών μας, γεγονός που επισφραγίζει και η δική μου παρουσία εδώ.

Με τον Πρόεδρο Nausėda είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση, σε θέματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ αυτών, βεβαίως, προέχουσα θέση έχει η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που δυστυχώς συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, προσφέροντας αμυντικό υλικό, πραγματοποιώντας πολλαπλές αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και υποδεχόμενη ουκρανούς πρόσφυγες. Επιπλέον, παρά το σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία μας, υποστηρίζουμε και εφαρμόζουμε πλήρως όλες τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της επιτιθέμενης Ρωσίας.

Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή και για τους εταίρους μας, τους οποίους χρειαζόμαστε στο πλευρό μας. Η απόφαση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ καταδεικνύει ότι η ρωσική εισβολή, η οποία κατά τη Μόσχα πραγματοποιήθηκε ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ, οδηγεί στα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η ίδια αναγκαιότητα έμπρακτης υπεράσπισης της διεθνούς νομιμότητας στην Ουκρανία από επεκτατικές βλέψεις και αναθεωρητικά αφηγήματα υφίσταται και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία, δυστυχώς, δεν έχει παύσει να αποτελεί θέατρο κλιμακούμενης έντασης λόγω της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Είναι λυπηρό η χώρα μας να βρίσκεται μέχρι σήμερα αντιμέτωπη με επίσημα διατυπωμένη απειλή πολέμου από την γείτονα και καθημερινή επιθετικότητα στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ενεργεί πάντοτε με γνώμονα τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας. Ωστόσο, δεν θα παύσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα δικαιώματά της, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο αποτρεπτικό μέτρο για την ασφάλειά της, αλλά και για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας.

Αντίστοιχα, επεσήμανα ότι, όπως ακριβώς και η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Κυπριακό αποτελεί επίσης διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδαφών κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Τόνισα, λοιπόν, την εύλογη προσδοκία και αξίωσή μας, η διεθνής κοινότητα να επιδείξει για την Κύπρο και τον λαό της την ίδια ευαισθησία και αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε, σταθερά, για την Ουκρανία.

Είχαμε, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αναγκαιότητα αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τμήμα των οποίων αποτελούν τα σύνορα και των δικών μας χωρών.

Η Ελλάδα επωμίσθηκε τα προηγούμενα χρόνια δυσανάλογο βάρος από το μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα. Στο θέμα αυτό, συμφωνήσαμε ότι είναι επιτακτικό να προσαρμοστεί το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στη σημερινή πραγματικότητα και ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για τη διαχείριση του προβλήματος και την αποτροπή της απάνθρωπης εργαλειοποίησης κατατρεγμένων ανθρώπων.

Αναφορικά με τις διμερείς μας σχέσεις, υπογράμμισα τον σπουδαίο ρόλο του Πολιτισμού στη διαμόρφωσή τους και εκφράσθηκε η κοινή μας βούληση για εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας μας. H διατήρηση και ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Λιθουανίας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για μας. Η προώθηση της διάδρασης των Πανεπιστημίων των δύο χωρών μέσω της ενίσχυσης των ανταλλαγών ακαδημαϊκών και σπουδαστών αποτελεί σημείο κοινού μας ενδιαφέροντος.

Σχετικά με τις οικονομικές μας σχέσεις, υπάρχει πάντα σημαντικό περιθώριο επέκτασής τους, σε συνδυασμό και με τις γειτονικές αγορές της Εσθονίας, Λετονίας και Φινλανδίας, όχι μόνο σε παραδοσιακούς για τη χώρα μας τομείς, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, αλλά και σε τομείς αιχμής, όπως οι νέες τεχνολογίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ευχαριστώ και πάλι τον Πρόεδρο Nausėda για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία, που επεφύλαξε σε εμένα και την ελληνική αντιπροσωπεία».

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των πεσόντων για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας στο κοιμητήριο Antakalnis.

Αμέσως μετά, μετέβη στο Κυβερνητικό Μέγαρο, όπου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ingrida Šimonytė. Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης.





Πηγή: skai.gr