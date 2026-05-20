Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Τι λέει η επιστολή του Κ. Τζαβέλλα

Της Άντζυ Κούκη

Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου έχουν κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας. Ο διοικητής της ΕΥΠ θα μιλήσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής, με τη συνεδρίαση να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Από την πλευρά του, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην παραστεί αποστέλλοντας επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής από νωρίς το πρωί.

Στην επιστολή του, ο Κ. Τζαβέλλας επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρεται η δυνατότητα της επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και συνεχίζει:

«Οι τρεις συντεταγμένες εξουσίες είναι ανεξάρτητες και ισότιμες. Περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεως τους, καθώς και η δυνατότητα προβλέψεως τέτοιες διασταυρώσεως, με κοινό νόμο, πρέπει να προκύπτουν, σαφώς, από το Σύνταγμα. Το τελευταίο τούτο ισχύει, ιδίως, ως προς τις σχέσεις της δικαστικής, με τις λοιπές εξουσίες, ενόψει ιδιαίτερης ευαισθησίας που εμφανίζει το εν γένει ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η εν λόγω διάταξη, κατά το μέρος που προβλέπει την "κλήση" και "ακρόαση" κορυφαίων λειτουργούν της δικαιοσύνης, όπως των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώπιον της συνεδριάζουσας ειδικής μόνιμης επιτροπής θεσμών και διαφάνειας, αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών, που υιοθετεί σχέση συγκεκριμένου οργάνου της Βουλής, έναντι οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου ενέχει (υποκύπτει) δυνατότητα ελέγχου».

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν υπάρχει συμβατότητα του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος, κάτι που δεν καθιστά υποχρεωτική την προσέλευσή του. «Αυτό προκύπτει, εξ αντιδιαστολής, από τον ίδιο τον κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος, σχετικά με την προσέλευση άλλων λειτουργιών του κράτους και δημοσίων προσώπων, ορίζει, ότι αυτή είναι υποχρεωτική, δεν επαναλαμβάνει το ίδιο και προκειμένου για τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του συμβουλίου της επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του ελεγκτικού συνεδρίου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το γενικό επίτροπο της επικρατείας του ελεγκτικού συνεδρίου και τον γενικό επίτροπο των διοικητικών δικαστηρίων».

Και καταλήγει:

«Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κλήση ημών, ως εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για ακρόαση, με τη ρητή επίκληση της ανωτέρω διατάξεων του κανονισμού της Βουλής, η οποία, κατά την ανωτέρω θέση και πεποίθησή μας, είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών και επιπλέον με την εν λόγω κλήση, ζητείται η ακρόαση μας, αόριστος, επί θεμάτων, δηλώνουμε, ότι δεν θα ανταποκριθούμε στην κλήση αυτή και δε θα προσέλθουμε στη συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής και διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

Πηγή: skai.gr

