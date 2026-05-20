Κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται σήμερα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έπειτα από σχετικά αιτήματα κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο οι συζητήσεις όσο και το περιεχόμενο της διαδικασίας παραμένουν απόρρητα, ενώ δεν επιτρέπονται δηλώσεις ή ενημέρωση για όσα θα συζητηθούν πίσω από τις κλειστές πόρτες, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, ωστόσο, σε επιστολή που έφτασε το πρωί στο προεδρείο της Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στα μέλη της. Πρόκειται για την επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος είχε επίσης προσκληθεί για ακρόαση, κατόπιν αιτήματος κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στην επιστολή του, ο εισαγγελέας ενημερώνει ότι δεν θα παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών. Η πρόσκλησή του είχε γίνει στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών, γεγονός που είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπυρώσει τη σχετική συζήτηση.

Παράλληλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μεταβαίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ.

Πηγή: skai.gr

