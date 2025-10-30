«Είναι ισχυρός αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξελέγη δυο φορές», δήλωσε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τον ηγέτη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Δεν θα ξεφύγω από το ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Όταν υπάρχει μαι συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη...αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τη μια υπήρχαν οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές», σημείωσε η κ. Διαμαντοπούλου για να καταλήξει λέγοντας:

«Κανείς δεν είναι τέλειος. Τα όποια προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθέμεθα. Να συμφωνήσουμε - επιτέλους - σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή προς κάθε κατεύθυνση με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις. Θα είναι ένα κόμμα που θα μάθει να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, ώστε να δίνει το περιθώριο την άλλη μέρα να γίνει κυβέρνηση και να πείσει τους πολίτες για αυτό».

