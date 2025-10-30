Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει ομιλία στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τιμήσω τα 100 χρόνια ιστορίας μιας εταιρείας συνυφασμένης με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους, με την ύδρευση και την αποχέτευση της Αθήνας.

Μιας εταιρείας που ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιας εταιρείας οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο Υπερταμείο και με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Δημοσίου, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μαι κρατική εταιρεία.

Τα στοιχεία δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί να μην γίνει, εμείς όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Για αυτό και το έργο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου. Είναι ουσιαστικά η μεταφορά με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δυο ποταμούς που καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης.

Για πρώτη φορά η ΕΥΔΑΠ να εισέρχεται και στον τομέα διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού

