Του Γιάννη Ανυφαντή

«Ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη Ηνωμένων Εθνών είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να παίζουμε καθόλου.

Απαντώντας στην κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης, που υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα αμφισβητούσε το Διεθνές Δίκαιου, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι, στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός «κάνει ρητή αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Δεν υφίσταται πιθανότητα ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να διατυπώσει διαφορετική άποψη», δήλωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι στη δηλωσή της Ελλάδας στο Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρεται ότι:«Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.