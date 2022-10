Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία

«Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ίαν Μποργκ, μετά τη συνάντησή τους στη Βαλέτα, νωρίτερα σήμερα.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου, όπως τόνισε, η Ελλάδα «αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία, μια καθαρά απαράδεκτη ρητορική».

Υπογράμμισε δε ότι Ελλάδα και Μάλτα μοιράζονται μια κοινή ναυτική παράδοση και μια κοινή πατρίδα, τη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Οι χώρες μας μοιράζονται την ίδια ισχυρή δέσμευση για ειρήνη και σταθερότητα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και φυσικά τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αρχές που αναφέρονται στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των χωρών, καθώς και στην απαγόρευση της βίας, της χρήσης βίας και της απειλής χρήσης βίας», επισήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως δυστυχώς αυτές οι αρχές δέχονται επίθεση.

