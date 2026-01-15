Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο βασικού δικτύου υδρογόνου H2DRIA, ενώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει πρόσθετους πόρους και για άλλα έργα στον τομέα του υδρογόνου, όπως τερματικοί σταθμοί υποδοχής, υποδομές αποθήκευσης και μονάδες ηλεκτρόλυσης. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, προς τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως διευκρίνισε ο επίτροπος, τα συγκεκριμένα έργα μπορούν να υποβληθούν προς ένταξη στον επόμενο ενωσιακό κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος. Η απόκτηση του καθεστώτος ΕΚΕ επιτρέπει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ παράλληλα διευκολύνει την υλοποίηση των έργων μέσω ταχύτερων διαδικασιών αδειοδότησης.

Ο κ. Γιόργκενσεν σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών για την ενίσχυση της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικά για την Ελλάδα, ανέφερε ότι μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχουν ήδη διατεθεί 5,4 εκατ. ευρώ για το έργο H2DRIA, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προκαταρκτικές μελέτες. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό και οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός, το έργο θα μπορεί να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης και για τη φάση κατασκευής στο ίδιο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της σχετικής στρατηγικής, παρέχοντας παράλληλα οικονομικά κίνητρα μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Παράλληλα, στηρίζει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ηλεκτρολυτικών κυψελών με σειρά μέτρων, ενώ η νέα ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του «Καθαρού Υδρογόνου» ευθυγραμμίζει ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Σε επίπεδο ΕΕ, η χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας διοχετεύεται μέσω της κοινής επιχείρησης «Καθαρό Υδρογόνο», η οποία διαχειρίζεται πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ για έργα «κοιλάδων υδρογόνου», όπως το έργο Trieres. Συμπληρωματική στήριξη παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, ενώ σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρολυτικών κυψελών στην ΕΕ, λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Τέλος, ο κανονισμός για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών ενισχύει το ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις δημόσιες συμβάσεις και τις σχετικές δημοπρασίες.

Σχολιάζοντας την απάντηση του επιτρόπου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι, παρά τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές ευκαιρίες, παραμένει ένα ουσιαστικό εθνικό έλλειμμα, καθώς –όπως ανέφερε– η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για το υδρογόνο, δεν έχει διασφαλίσει την επαρκή ωρίμανση των έργων και αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη στον κίνδυνο ενεργειακής και τεχνολογικής υστέρησης σε έναν τομέα κομβικής στρατηγικής σημασίας.



