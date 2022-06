Μητσοτάκης για απαγόρευση αμβλώσεων στις ΗΠΑ: «Μεγάλο βήμα προς τα πίσω»

Τον προβληματισμό του για την απαγόρευση των αμβλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, εκφράζει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για υποχώρηση στη μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Είμαι βαθιά προβληματισμένος από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω στη μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών», έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights.