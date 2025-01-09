Ανδρουλάκης: Το συγκινητικό βίντεο με το οποίο αποχαιρέτησε τον Κώστα Σημίτη

Με ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αποχαιρέτισε τον Κώστα Σημίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, παραπέμποντας σε γνωστή ρήση του.

«Δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας.

Το σήμερα έχει συνέχεια στο αύριο.

Από εμάς τους ίδιους εξαρτάται η συνέχεια αυτή».

Αντίο Πρόεδρε.

Πηγή: skai.gr

