Ν. Χαρδαλιάς: Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τους πόρους, για τα έργα που θα αλλάξουν τη ζωή των επόμενων γενιών

Η αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής ως σύγχρονης ευρωπαϊκής μητροπολιτικής περιφέρειας ήταν το αντικείμενο της κορυφαίας συνάντησης εργασίας του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της DG Regio Nicola de Michelis, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, παρουσία του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννη Μπρατάκου και άλλων θεσμικών φορέων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής σε όλο το Λεκανοπέδιο, η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας της Περιφέρειας με τους κοινοτικούς θεσμούς για τη μόχλευση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της Αττικής.

«Στην Περιφέρεια Αττικής δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τους πόρους,, για τα έργα που θα αλλάξουν την ποιότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όχι μόνο στο άμεσο μέλλον, αλλά και για τις επόμενες γενιές» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Στις διαπραγματεύσεις αυτές, προσερχόμαστε ως ένας εταίρος με υψηλό κύρος και αξιοπιστία. Με ξεκάθαρο πρόγραμμα, σαφείς στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ολιστική στρατηγική, κερδίζουμε ξανά την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων εταίρων μας και χτίζουμε μια νέα σχέση πάνω σε σταθερές βάσεις, που αποτελεί το θεμέλιο για το μέλλον της μητροπολιτικής Περιφέρειάς μας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επανέλαβε τη δέσμευση ότι θα βρίσκεται συνεχώς στο πεδίο για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. «Η Αυτοδιοίκηση από τη φύση της, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα προβλήματα των πολιτών, τις αγωνίες τους, τα θέματα που χρειάζονται άμεσης επίλυσης και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που μας κρατάνε πίσω. Οι αυτοδιοικητικοί σε όλη τη χώρα, είμαστε αυτοί που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με τον απλό κόσμο και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις όπου μπορούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Michelis για την πορεία υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, το μεγαλύτερο και πιο εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της περιφερειακής αρχής για την ταχεία και ουσιαστική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι για το έργο αυτό, που παρελήφθη από τη νέα περιφερειακή διοίκηση στα όρια της απένταξης, με τις ενέργειες του κ. Χαρδαλιά εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα στις 29 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Περιφερειάρχη και στον σχεδιασμό για την υλοποίηση 54 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εντός της επόμενης τετραετίας στα πιο ευάλωτα σημεία του Λεκανοπεδίου, με στόχο τη δραστική μείωση του κινδύνου από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόσφατα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Πρόληψης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. «Οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης για όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Και η Περιφέρεια Αττικής τα επόμενα χρόνια θα είναι πρωταγωνίστρια και στην κατεύθυνση αυτή» ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη διοίκηση της DG Regio για την άψογη συνεργασία και την έμπρακτη συμβολή στην υλοποίηση μεγάλων έργων στην Αττική.

«Μας ευχαριστήσατε για τη συμβολή μας στο Φαληρικό. Μάλλον εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε εσάς, γιατί με τη δική σας συστηματική εργασία σε αυτό το πρόγραμμα, καταφέραμε και είχαμε σημαντικά απτά αποτελέσματα» ήταν το σχόλιο του κ. Nicola de Michelis στην ενημέρωση για τα εκτελούμενα έργα στην Αττική.

Όπως υπογράμμισε, αποτελεί και δική του πεποίθηση η αναγκαιότητα περαιτέρω εμπλοκής των ευρωπαϊκών αυτοδιοικητικών οργανισμών στον σχεδιασμό και την εκπόνηση των αναπτυξιακών πολιτικών, εκφράζοντας την ευχή να πραγματοποιηθούν σύντομα οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, ο κ. Michelis σημείωσε χαρακτηριστικά, ότι προτίθεται να καταθέσει πρόταση στη DG Regio για τη σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα ασχολείται με τη μητροπολιτική διαχείριση των μειζόνων θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, στην οποία, όπως τόνισε, θα ζητήσει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως βασικό εταίρο, λόγων των προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία η διοίκησή της.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Γιώργος Κορμάς, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» Δημήτρης Δρόσης και ο Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ Άγγελος Σπηλιώτης, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής - Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης, ενώ από πλευράς της DG Regio παρέστησαν ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομάδας G3 Παναγιώτης Πανταζάτος και τα υπηρεσιακά στελέχη Ελένη Μπαναβα, Κωνσταντίνος Νιάφας, Εύα Καζίλα και Νάσος Σοφός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.