Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις επερχόμενες εκλογές.

Εξέφρασε αισιοδοξία για εκλογική επιτυχία και κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επικρατήσει της Νέας Δημοκρατίας με συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβλήματα του απλού κόσμου και υπογράμμισε την ανάγκη για μια δημοκρατική αλλαγή με σχέδιο.

Tην αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στις εκλογές διακήρυξε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Επιπλέον, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογική επιτυχία, ενώ κάλεσε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους για να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή στη χώρα.

«Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με τις λύσεις που προτείνει για κάθε πρόβλημα του απλού κόσμου. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια δημοκρατική αλλαγή με σχέδιο», ανέφερε σημειώνοντας ότι «μια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη».

«Τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα μια πορεία αρχών και αξιών. Για να είναι στο τέλος η νίκη μας νίκη του ελληνικού λαού», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πορεία μέχρι το συνέδριο, στα τέλη Μαρτίου, και τις βουλευτικές εκλογές είναι μάχη για να επιτευχθούν οι ιδεολογικές και προοδευτικές ιδέες που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και η ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Επέμεινε στη πρόταση για την κατανομή των συνέδρων βάσει μίας πολύ απλής αρχής: ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός.

Επίσης, άσκησε οξεία κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη ΝΔ, κατορώντας τον ότι εξελέγη πρωθυπουργός με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο. «Ο πρωθυπουργός δηλώνει πως θέλει και τρίτη θητεία… για να "τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος"», επεσήμανε και μίλησε για οικογενειοκρατικό σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες με χιλιάδες εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια και διευθετήσεις συμφερόντων.

«Ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή. Μπορεί να στηρίζεται στη δημοκρατική παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα», υπογράμμισε και ανέδειξε την πρωτοβουλία για τη διεύρυνση ως βασικό μέσο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, στον πλατύ δρόμο της συμπαράταξης δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και ηγεμονισμοί, αλλά σεβασμός στη διαφορετικότητα με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Η ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά. Η δημοκρατική παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο», υπογράμμισε υπό τα χειροκροτήματα των στελεχών του κόμματος.

Περιγράφοντας το νέο διεθνές περιβάλλον και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε έντονα την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση λέγοντας ότι «σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, μακρόπνοη εξωτερική πολιτική». Προσδιόρισε ως σαφείς στόχους την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, τη θωράκιση των εθνικών δικαίων μας απέναντι στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας, την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητάς μας, την ενεργή παρουσία στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. «Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς, όμως, αυταπάτες. Με σχέδιο και χωρίς προπαγάνδα για φτηνή εσωτερική κατανάλωση», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατέκρινε την κυβερνητική προπαγάνδα, όπως είπε, πως πρώτη φορά στα χρονικά Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στην Τουρκία το ζήτημα της άρσης του casus belli. «Τους ενημερώνουμε ότι το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, προσκεκλημένος του Ερντογάν στο Ερζερούμ και ενώπιον 150 Τούρκων διπλωματών, έθεσε χωρίς υπεκφυγές την άρση της απειλής πολέμου εναντίον της πατρίδας μας. Αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε.

Επίσης, καταδίκασε τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος, ως πολύ επικίνδυνη θεώρηση και κάλεσε τη κυβέρνηση να την αποδοκιμάσει.

Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για την συνταγματική αναθεώρηση. Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: Συναίνεση ναι, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων». «Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Και αυτό είναι μια προσωπική μου δέσμευση. Μόνο έτσι θα ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες», συμπλήρωσε.

Ακόμη, περιέγραψε τις θέσεις και προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, για τη θεσμική αναβάθμιση της Δημοκρατίας, όπως είπε.

Ειδικότερα:

«1. Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος, ούτως ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση στη δεύτερη Βουλή.

2. Προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη. Να μην είναι δυνατόν η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καλύπτει τους υπουργούς της.

3. Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 16 με την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά και τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

4. Αναθέτουμε στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας -που την καθιστούμε συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή- τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων, καθώς και του ουσιαστικού ελέγχου του "πόθεν εσχες". Τέλος με την ασυδοσία και την αδιαφάνεια στο πολιτικό χρήμα.

5. Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Για να κατοχυρώσουμε τη διάκριση των εξουσιών.

6. Θεσπίζουμε τον δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών.

7. Τελειώνουμε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από σχετική πλειοψηφία, διατηρώντας την αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη εκλογών.

8. Θεσπίζουμε ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση».

«Ενότητα και αγώνας είναι η μόνη μας οδός για τη νίκη. Ενότητα, γιατί πρέπει να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αγώνας, γιατί οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αυτή είναι η αξία του προσυνεδριακού διαλόγου. Αυτό είναι το χρέος όλων μας και μετά το συνέδριο», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.