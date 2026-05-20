Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής παρενέβη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας σειρά ερωτημάτων και αιχμών προς τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ στην επιτροπή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του, σε αντίθεση – όπως είπε – με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα που δεν προσέρχονται επικαλούμενοι τη διάκριση των εξουσιών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη στάση που έχει τηρηθεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι η άρνηση παροχής στοιχείων συνιστά θεσμικό πρόβλημα και εγείρει ζητήματα λογοδοσίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε επίσης απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζοντας ότι οι πολίτες που έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση πρέπει να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη διάταξη άρσης απορρήτου, αλλά και στα σχετικά αιτήματα των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περίπτωσή του η ΑΔΑΕ γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης, χωρίς τα πλήρη στοιχεία του φακέλου, τα οποία – όπως υποστήριξε – δεν έχουν δοθεί με ευθύνη της ΕΥΠ.

«Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;» διερωτήθηκε, ζητώντας την άμεση χορήγηση του φακέλου και των σχετικών εγγράφων.

Μάλιστα, έκανε λόγο για αντιφάσεις ως προς το ζήτημα του απορρήτου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας στην περίπτωσή του, θέτοντας το ερώτημα με ποια αιτιολογία εξακολουθεί να επικαλείται η ΕΥΠ το απόρρητο.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη διοίκηση της ΕΥΠ για μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και υποστήριξε ότι η στάση αυτή εκθέτει τη χώρα διεθνώς.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή» εξέλιξη.

Τέλος, ζήτησε διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες, όπως ειπώθηκε, επιχειρείται η «αναδιοργάνωση» της ΕΥΠ, καθώς και για ζητήματα προστασίας των επικοινωνιών υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα των σχετικών ελέγχων.

Όλη η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Κύριε Δεμίρη,

πράξατε αυτό που επιτάσσει το καθήκον σας ως Διοικητής της ΕΥΠ και παρευρίσκεστε στην επιτροπή, σε αντίθεση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μαθαίνουμε ότι δεν προσέρχεται επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών.

Βέβαια, αυτή του η άρνηση είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη.

Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται.

Όμως, κύριε Δεμίρη, προκαλεί αλγεινή εντύπωση – πρώτα από όλα σε εμένα ως στόχο παρακολούθησης – η άρνησή σας να συμμορφωθείτε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024.

Εκεί κρίθηκε ότι «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή».

Στη δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη.

Οπότε τα ερωτήματα είναι σαφή:

Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε.

Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις – αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου.

Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;

Κύριε Δεμίρη,

προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και τη νομιμότητα, τώρα γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς; Δεν γνωρίζετε τη ζημιά, που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα;

Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου;

Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ.

Ακούγοντας την εισαγωγική σας τοποθέτηση έχω, τέλος, να κάνω δυο επισημάνσεις:

Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες, που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ;

Δεύτερον, αναφέρατε ότι στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων θέλετε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών των αξιωματούχων της χώρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

