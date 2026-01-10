Ανδρουλάκης από Καστοριά: Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα μπορεί να φέρει μόνο το ΠΑΣΟK

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην Καστοριά, επισημαίνοντας την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την απουσία σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, «όταν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία και θα ρωτήσεις "τι θυμάστε από τη διακυβέρνησή του", δύσκολα θα θυμάται κανείς κάτι».

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε δικαιοσύνη για τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας ότι πρέπει να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για το χρηματοοικονομικό σκάνδαλο. «Αν έμπαιναν στο σπίτι σας και σας έκλεβαν, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος σας έκλεψε, να πληρώσει και στην καλύτερη εκδοχή να σας επιστρέψει και όσα σας έκλεψε; Αυτό ζητά σήμερα ο πρωτογενής τομέας: δικαιοσύνη. Να πληρώσουν αυτοί που οργάνωσαν το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την πράσινη μετάβαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε παραδείγματα από τον Δήμο Άργους Ορεστικού και τα πανεπιστημιακά κτίρια στη Φλώρινα, όπου, όπως είπε, αν και έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή, δεν δίνονται όροι σύνδεσης. Ο ίδιος υπογράμμισε πως «πράσινη μετάβαση δεν ήταν να πάρουν τις ΑΠΕ στα χέρια τους οι εγχώριοι ολιγάρχες και να είμαστε πελάτες τους και οι παραγωγοί όμηροι του υψηλού κόστους». Επισήμανε ακόμη ότι «εδώ παίχτηκε ένα παιχνίδι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης και το χρεώνεται ο πρωθυπουργός», ενώ πρόσθεσε πως το σκάνδαλο αφορά τόσο τον τρόπο που έγινε η πράσινη μετάβαση όσο και τη διανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος των παραγωγών.

Κριτική για την ενεργειακή μετάβαση και το μοντέλο εξάρτησης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέκρινε την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τις ενεργειακές κοινότητες, τονίζοντας τη χαμηλή ανάπτυξη του θεσμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ελλάδα παρατηρείται μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, βίαιη απολιγνιτοποίηση και προώθηση των ΑΠΕ προς όφελος ισχυρών συμφερόντων. Υποστήριξε ότι οι πολιτικές αυτές δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ενεργειακής μετάβασης, που στοχεύουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Γι' αυτό, όπως είπε, «χρειάζεται πολιτική αλλαγή», κατηγορώντας την κυβέρνηση για απουσία μέτρου στη διαφθορά και προνομιακή μεταχείριση ισχυρών οικονομικών παραγόντων.

Το διακύβευμα των εκλογών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για τον έλεγχο του δημόσιου διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται σε σκάνδαλα χωρίς να λογοδοτούν. Παρομοίασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκείνο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας πως αντί να απολογούνται οι υπεύθυνοι, μετατίθεται η ευθύνη στην αντιπολίτευση.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε σε ενεργή συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, θέτοντας το δίλημμα: «θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;» Υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, διαθέτοντας κυβερνητικό πρόγραμμα και έμπειρα στελέχη. Άσκησε κριτική στα κόμματα που, όπως ανέφερε, λειτουργούν ως «μεσσίες», επισημαίνοντας ότι έτσι ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αλλαγή που επιθυμεί η κοινωνία.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς χώρους, και πως «λογοδοτούμε μόνο στον λαό». Ανέφερε ακόμη ότι το κόμμα του σταθερά αυξάνει τα ποσοστά του, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που, όπως υποστήριξε, καταγράφει πτωτική πορεία.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τον ενωτικό χαρακτήρα του κόμματος, δηλώνοντας πως «εμείς δεν διχάζουμε. Έχουμε ενωτικό λόγο. Είμαστε αξιόπιστοι στα εθνικά θέματα. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια». Επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιθυμούσε έναν πιο αδύναμο και διχαστικό αντίπαλο, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη που, όπως ανέφερε, δέχεται επιθέσεις επειδή αποτελεί ουσιαστικό αντίπαλο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

