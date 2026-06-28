Αναταράξεις προκαλεί στους «Δημοκράτες» η αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος με τον Στέφανο Κασσελάκη να υποστηρίζει ότι ο ίδιος της ζήτησε να παραιτηθεί.

Απαντώντας, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι η παραίτηση της κ. Τζάκρη έγινε κατόπιν δικού του αιτήματος, ενώ έδωσε και το πολιτικό στίγμα του κόμματος, σημειώνοντας ότι οι «Δημοκράτες» θα κινηθούν «στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής», με έμφαση στις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού.

Ο κ. Κασσελάκης ανακοίνωσε «στροφή» του κόμματός του, λέγοντας ότι «οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη».

Αφήνοντας αιχμές για «προσωπικές φιλοδοξίες» και «αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης», ο Κασσελάκης υποστήριξε ότι οι «Δημοκράτες» είναι ένα κόμμα ενεργών πολιτών και όχι επαγγελματιών πολιτικών, επιμένοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι ιδέες και όχι η εξουσία.

Ολόκληρη η ανάρτηση Κασσελάκη:

Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.

Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.

Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.

Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας.

Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.



Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.



Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 28, 2026

Τζάκρη: «Δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Κασσελάκη»

Νωρίτερα, η Θεοδώρα Τζάκρη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», παραιτούμενη από τη θέση της αντιπροέδρου και από την κομματική της ιδιότητα. Στη δήλωσή της άφησε αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη, κάνοντας λόγο για «προφανή δεξιά απόκλιση» του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί πλέον να συμπορεύεται μαζί του και ότι θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική της πορεία ως ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας.

Σε ανάρτησή της, η Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρει: «Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του».

Ακολούθως υπογραμμίζει ότι «Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε. Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη:

Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που θολώνουν την πολιτική διαδρομή, τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις πάρα πολλών πολιτικών προσώπων.

Στην δική μου περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει διότι για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ ακριβώς τις ίδιες αρχές και αξίες και αντιμάχομαι οτιδήποτε ακροδεξιό, δεξιόκαι νεοφιλελεύθερο στην δημόσια ζωή.

Όταν διαφωνούσα ή όταν συμφωνούσα με πολιτικές επιλογές η προσωπική μου πυξίδα έδειχνε πάντα προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού.

Αυτός είναι και ο λόγος που επί 23 χρόνια ο λαός της Πέλλας με τιμά εκλέγοντάς με κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο.

Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του.

Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο.

Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες, αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης, τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς.

Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε.

Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα.

Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στα χιλιάδες μέλη και φίλους του κόμματος, με τα οποία μοιραστήκαμε εύκολες και δύσκολες στιγμές.

Η απόφασή μου έχει να κάνει με το κοινωνικό αίτημα για πλήρη διαύγεια θέσεων και απόψεων από τα πολιτικά πρόσωπα, όπως το εκπέμπει η κοινωνία και όχι όπως το υπαγορεύουν κάθε λογής συμφέροντα.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ με πείσμα τα δίκαια του λαού της Πέλλας και το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του.

Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε «όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις» και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό «ΕΜΕΙΣ».

Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Πηγή: skai.gr

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