Σημαντικές διακρίσεις για την ανθρωπιστική του δράση απέσπασε για άλλη μία φορά ο ΣΚΑΪ στα «Βραβεία Φιλοζωίας 2025 – Ηρωικές Καρδιές». «Pet Stories», Νίκη Ζαρκάδα και Τάκης Προεστάκης ήταν ανάμεσα στους βραβευθέντες στα βραβεία που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελούν τον πρώτο θεσμό στην Ελλάδα που τιμά ανθρώπους, φορείς και πρωτοβουλίες με καθοριστική συμβολή στην προστασία των ζώων συντροφιάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και βραβεύτηκαν 168 άτομα, που με το έργο τους αποτελούν ζωντανό κύτταρο προσφοράς και ανθρωπιάς σε όλη τη χώρα.

Η εκπομπή «Pet Stories» συμμετείχε στην κατηγορία “Βραβείο Κοινού”, όπου οι τηλεθεατές κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι ξεχωριστές ιστορίες διάσωσης ζώων που προβλήθηκαν στην εκπομπή. Η νικήτρια ιστορία αναδείχθηκε μέσα από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο skai.gr και αφορούσε τη διάσωση της Μαριάνθης, μιας φοράδας που βρέθηκε αποστεωμένη και εγκαταλελειμμένη στην Αιδηψό, αλλά με την κινητοποίηση πολλών φορέων και την καθοδήγηση της Ειδικής Γραμματείας οδηγήθηκε στο Athens Happy House, όπου σήμερα ανακτά τις δυνάμεις της περιστοιχισμένη από αγάπη. Τον φάκελο με τη νικήτρια ιστορία άνοιξε ο κ. Γιάννης Σπανολιός, αντιπρόεδρος του Ομίλου ΣΚΑΪ και πρόεδρος του “Όλοι Μαζί Μπορούμε”.

H Νίκη Ζαρκάδα τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο Δημοσιογράφου για τη συμβολή της, μέσα από την εκπομπή «Pet Stories», που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ, στην προώθηση της φιλοζωίας και την ανάδειξη ιστοριών που ενισχύουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Λιβάνιο, και τον Ειδικό Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, κ. Χρυσάκη.

Το «Τιμητικό Βραβείο Ζωής» απονεμήθηκε στον κύριο Τάκη Προεστάκη, Ιδρυτή του Takis Shelter. Ο Τάκης Προεστάκης, πρώην ιδιοκτήτης ντίσκο, θυσίασε τα πάντα για τη διάσωση αδέσποτων ζώων. Έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων στην Κρήτη, από το οποίο έχουν σωθεί 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό. Η διάθεσή του να κάνει το καλό έχει δημιουργήσει φαινόμενο χιονοστιβάδας. Στα social media είναι viral σύμβολο ελπίδας που αγγίζει τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ενώ εθελοντές έρχονται να τον βοηθήσουν από όλα τα μέρη του πλανήτη. Καθώς σηκώνει το βάρος αυτής της ευθύνης, προκαλεί ταυτόχρονα απορία και ανακούφιση στην τοπική κοινότητα. Η συναρπαστική του ιστορία έγινε θέμα στο ντοκιμαντέρ «Takis.» της Ελένης Αλαφούζου, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρουμπή και σενάριο της Άννας Ποδάρα.

Η εκδήλωση Βραβεία Φιλοζωίας 2025 – Ηρωικές Καρδιές τελέστηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.



