Πώς διαχειριζόμαστε την απώλεια του κατοικιδίου μας

Η ψυχολόγος Tατιάνα Γιομπαζολιά, ειδική στη διαχείριση της απώλειας κατοικιδίου, μίλησε στην εκπομπή “Pet Stories” για το ιδιαίτερο και ανιδιοτελές δέσιμο ανθρώπου–ζώου, ένα δέσιμο που κάνει την απώλεια βαθιά και συχνά παρεξηγημένη.

Τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πως «δεν τους επιτρέπεται» να πενθήσουν το ζώο τους, όμως ο πόνος είναι απολύτως φυσικός και χρειάζεται χώρο για να εκφραστεί.

Η ειδικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για την απώλεια, εξηγώντας πως η ειλικρίνεια και το παράδειγμα των γονιών που δεν πρέπει να κρύβουν τα δικά τους συναισθήματα και να βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν και να διαχειριστούν το πένθος.

Όπως σημειώνει, τα ζώα μάς συνδέουν με το «τώρα» και η απουσία τους αφήνει ένα έντονο συναισθηματικό κενό που χρειάζεται κατανόηση, αποδοχή και φροντίδα.

