Το Uber Taxi Pet έρχεται στην Ελλάδα για εύκολες μετακινήσεις με τα κατοικίδιά σας

Η Uber ανακοίνωσε πως φέρνει στην Ελλάδα το Uber Taxi Pet, μια νέα επιλογή μέσα στην εφαρμογή, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επιβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μετακινούνται εύκολα, άνετα και με ασφάλεια μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Με το Uber Taxi Pet, κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια άνετη και χωρίς άγχος εμπειρία – είτε πρόκειται για επίσκεψη στον κτηνίατρο, μια βόλτα στο πάρκο ή απλώς μια καθημερινή μετακίνηση.

Από επιτυχημένη πιλοτική ιδέα σε σταθερή επιλογή

Η υπηρεσία Uber Taxi Pet δοκιμάστηκε πιλοτικά για δύο εβδομάδες τον Νοέμβριο του 2023, και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο των επιβατών όσο και των συνεργαζόμενων οδηγών ταξί, αναφέρει η εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, πάνω από το 30% των οδηγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενεργοποίησαν την υπηρεσία, ενώ το 99% των συμμετεχόντων οδηγών εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει να προσφέρει το Uber Pet και στο μέλλον.

Πώς λειτουργεί το Uber Taxi Pet

Η επιλογή “Uber Taxi Pet” εμφανίζεται απευθείας στην εφαρμογή Uber και επιτρέπει τη μεταφορά κατοικιδίων στη διαδρομή.

Κανόνες και Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.4530/2018 και Ν.4830/2021):

Τα κατοικίδια πρέπει να μεταφέρονται σε ασφαλή μεταφορέα (carrier) ή να φέρουν προστατευτικό φίμωτρο (muzzle).

Συνιστάται η χρήση κουβέρτας ή πετσέτας για την προστασία του οχήματος και την αποφυγή επιπλέον χρεώσεων καθαρισμού.

Οι σκύλοι οδηγοί/βοήθειας είναι πάντα ευπρόσδεκτοι, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς να απαιτείται η χρήση της επιλογής Uber Taxi Pet, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την πολιτική προσβασιμότητας της Uber.

Με το Uber Taxi Pet, η Uber κάνει ένα ακόμη βήμα για να κάνει τις αστικές μετακινήσεις πιο πρακτικές, ευέλικτες και φιλικές, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιβατών και των οδηγών της.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από τις 14 Οκτωβρίου, μέσω της εφαρμογής Uber σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

