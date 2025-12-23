Pet Stories: Full of Love - Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 12:30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τη Νόνη Δούνια και τον αγαπημένο της σκύλο Γκίζμο.

Η Νόνη Δούνια μας μιλά με ειλικρίνεια για τη βαθιά τους σχέση, την οικογένεια και την ευθύνη που συνεπάγεται η συμβίωση με τα ζώα. Αναφέρεται στη σημασία της υιοθεσίας, τονίζοντας πως έχει μάθει στα παιδιά της ότι «το να έχεις ζωάκια προδιαθέτει και υποχρεώσεις», ενώ αποκαλύπτει πως ο Γκίζμο είναι πάντα δίπλα της στις δύσκολες στιγμές της ζωής της.

Ταξιδεύουμε στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, θυμόμαστε τις καλύτερες ταινίες με πρωταγωνιστές σκύλους και τους τετράποδους ήρωες που έγραψαν ιστορία. Γνωρίζουμε τη φιλοσοφία και τα οφέλη της γυμναστικής μαζί με τα κατοικίδιά μας και μαθαίνουμε πώς γεννήθηκε η ιδέα της άσκησης με ζώα και γιατί «η γυμναστική με τα κατοικίδια μας κάνει πιο χαρούμενους».

Τέλος, ειδικοί μοιράζονται πολύτιμα tips για την υγεία, τη φροντίδα και την ευεξία των κατοικίδιών μας.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

