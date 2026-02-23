Αγριογούρουνα στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία, στη Λάρισα, τώρα... και στην Εκάλη. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, αναγνώστης του skai.gr εντόπισε και φωτογράφισε αγριογούρουνα να αναζητούν τροφή.

Τα αγριογούρουνα έκαναν τη βόλτα τους στην Εκάλη ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας και δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να κινηθούν πολύ κοντά σε ανθρώπους, καθώς η ανάγκη τους για τροφή αποδείχθηκε μεγαλύτερη από τον φόβο τους.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε ο αναγνώστης:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.