Άρμα ανάπτυξης χωρίς επενδύσεις και εξωστρέφεια δεν κινείται 

Άποψή μας, ως βιομηχανίες της Αττικής και του Πειραιά, είναι ότι η συνέχιση μιας αποτελεσματικής ενίσχυσης με πραγματικά αναπτυξιακά (κυρίως φορολογικά) κίνητρα χρηματοδότησης επενδύσεων, σε συνδυασμό με βοήθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, σε σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα ενισχύσει την εξωστρέφειας μας.

Γιατί η βιομηχανία πιστεύει πως η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Αρκεί να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτες τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε ως χώρα και ως λαός. Να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Να μην βρεθούμε οριστικά στο περιθώριο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εξέλιξης.

Ο δρόμος αυτός, όμως, όσο και αν είναι βατός, έχει μία και μόνο κατεύθυνση. Τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σήμερα χρειαζόμαστε επιχειρήσεις και ιδιωτικές επενδύσεις όσο ποτές άλλοτε. Γιατί το δημόσιο χρήμα έχει χαθεί και οι δυνατότητες του ελληνικού κράτους να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη είναι μηδαμινές.

Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε νέο, πρωτίστως, ιδιωτικό χρήμα να εισρεύσει στην οικονομία μας. Τα στοιχεία της βιομηχανίας λένε πως έχουμε κάθε χρόνο 32 δισ. ευρώ αποσβέσεις του παγίου κεφαλαίου της χώρας και μόνο 18 δισ. ευρώ νέες επενδύσεις.

Πράγμα που σημαίνει πως για να καλύψουμε τις αποσβέσεις του παγίου κεφαλαίου, απαιτούνται τουλάχιστον ακόμη 14 δισ. κάθε χρόνο, ήτοι 100 δισ. ευρώ νέες επενδύσεις τα επόμενα 5-6 χρόνια.

Από πού θα βρούμε τα κεφάλαια για τις επενδύσεις; Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον μέσα στο οποίο προσφέρεται και για τις επιχειρήσεις μας ένα ουσιαστικό δίκτυ ασφαλείας, μας ευνοεί αυτήν την εποχή.

Η Ευρώπη ως γνωστό έχει βάλει τον φιλόδοξο στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας από το 17% που είναι σήμερα στο 20% του ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος. Δείχνει έτσι τη σημασία που αποδίδει στη βιομηχανία σαν μοχλό ανάπτυξης. Ωστόσο η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα υστερεί σημαντικά. Η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ είναι κάτω από 12%. Άρα ο πήχης που θα ξεκινήσουμε είναι πολύ χαμηλά. Αυτό το 12%, είναι ακόμη ένα ρεκόρ, αυτή τη φορά αρνητικό.

Είναι το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και μισό αιώνα. Από το 1960. Πρόκειται για ύφεση δραματική, αν το συνδυάσουμε με τη συμμετοχή των επενδύσεων στην παραγωγή.

Αλλά ποιοι είναι σήμερα οι δυναμικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας στη μεταποίηση και στην παραγωγή;

Οι μελέτες τις οποίες έχουμε αποδεχθεί, καθώς στηρίζονται στα σημερινά στοιχεία και τις ανάγκες της αγοράς, διαπιστώνουν ότι εκτός από τους προφανείς, που σχετίζονται άμεσα με τη γεωγραφική θέση, το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία της Ελλάδας, όπως ο τουρισμός και τα logistics, υπάρχουν δυναμικοί κλάδοι και στη βιομηχανία όπως:

Στη μεταλλουργία: μέταλλα και επεξεργασία μετάλλων (αλουμίνιο, σίδηρος, χαλκός).

Στον ενεργειακό τομέα: διασυνδέσεις και έξυπνα δίκτυα, ενεργειακή διαχείριση, βελτίωση της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, νέες καινοτόμες τεχνολογίες ΑΠΕ, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Στην περιβαλλοντική βιομηχανία: διαχείριση αποβλήτων, υδάτινων πόρων, επίτευξη χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

Στα δομικά υλικά και τις μεταλλικές κατασκευές: Υλικά που χρησιμοποιούνται τόσο στην κατασκευή νέων υποδομών και κτιρίων, όσο και στην αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: εφαρμογές cloud, big data, analytics, internet of things, mobility.

Η χώρα μας επίσης μπορεί να γίνει το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Και βέβαια πολλές ελληνικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες outsourcing σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Στη φαρμακευτική βιομηχανία: παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, κλινικές δοκιμές για νέα φάρμακα, φυτικά καλλυντικά.

Στα τρόφιμα: ανάπτυξη τροφίμων που σχετίζονται με τη μεσογειακή διατροφή, ανάπτυξη προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία (super-foods), δημιουργία brand names διεθνούς αναγνωρισιμότητας.

Αυτά είναι τα βασικά συστατικά μιας φόρμουλας που να εγγυάται την επιτυχή προσέλκυση επενδύσεων στον τόπο μας αυτήν την περίοδο και με προοπτική μέχρι το 2030, όπου μπορούμε ίσως να αναθεωρήσουμε στόχους, παραμέτρους και συντεταγμένες. Μέχρι τότε θα επιδιώξουμε στον διάλογο με τις κυβερνήσεις μας όπως η χώρα μας γίνει ελκυστική στους επενδυτές. Έλληνες και ξένους.

Εμείς, ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς και ως βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, θεωρούμε με σταθερό και αμετακίνητο τρόπο ότι η ελληνική βιομηχανία ως κλάδος και ως κορυφαίος χώρος ώθησης της οικονομίας και της ανάπτυξης έχει περιθώρια και δυνατότητες για παραπέρα ανάπτυξη στην Ελλάδα η οποία συνεχίζει να διατηρεί σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες.

* Ο κ. Δημήτρης Μαθιός είναι ο Εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς