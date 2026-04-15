Η κύρια δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται μετ’ εμποδίων

Για την αναζήτηση των υπαιτίων και την απόδοση ευθυνών για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, που έτρεχαν παράλληλα:

α) Της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας κυρίας δίκης με 36 κατηγορούμενος που τους αποδίδονται σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος. Η δίκη άρχισε την 23η Μαρτίου 2026, βρίσκεται στο στάδιο των νομιμοποιήσεων των διαδίκων και συνεχίζεται με εντάσεις, προς το παρόν, εκτός του ακροατηρίου. Η δίκη διακόπηκε για την 27η Απριλίου για την ολοκλήρωση των νομιμοποιήσεων των διαδίκων.

Στη δίκη το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από το ΝΣΚ, δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, που κατά την προσεχή συνεδρίαση θα εξειδικεύσει κατά ποιων εκ των κατηγορούμενων στρέφεται και πώς νομιμοποιείται προς τούτο. Η δήλωση είναι οξύμωρη αν στραφεί κατά των δικών του οργάνων, γιατί έτσι ζητεί την καταδίκη του ιδίου για αποζημίωση των θυμάτων.

Ο ΔΣΑ δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με την επίκληση νομοθετικού πλαισίου, που δικαιολογεί και επιτρέπει την παράσταση στους δικηγορικούς συλλόγους για υποθέσεις μεγάλου δημοσίου συμφέροντος. Το δικαστήριο θα κρίνει με απόφασή του το παραδεκτό της δήλωσης, με την παρατήρηση, ότι η απόφαση ελέγχεται αναιρετικά για την παράσταση ή τον αποκλεισμό της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας με ενδεχόμενη συνέπεια την αναίρεση της απόφασης. Δεν μπορώ όμως να εκφέρω γνώμη για το θέμα, γιατί δεν έχω λάβει γνώση ολόκληρης της δήλωσης του ΔΣΑ.

β) Της ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας σχετικής δίκης με κατηγορούμενους διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, που αφορά τη διαχείριση του βίντεο από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Η δίκη άρχισε τον Οκτώβριο 2025, αλλά μετά 19 συνεδριάσεις, λόγω της συνεχούς εντάσεως μεταξύ της δικαστού και της δικηγόρου θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, εξετάστηκαν μόνο 3 μάρτυρες. Κατά την τελευταία συνεδρίαση η δικηγόρος των θυμάτων επιτέθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά της δικαστού, σε σημείο που η δικαστής αναγκάστηκε να υποβάλλει δήλωση αποχής, που με απόφασή του την έκανε δεκτή το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας. Κατόπιν της αποδοχής της δηλώσεως αποχής από τη δικαστή, η όλη διαδικασία ματαιώθηκε και θα αρχίσει εκ νέου με άλλο δικαστή σε ημερομηνία, που θα προσδιοριστεί.

Η παραπάνω δήλωση αποχής από δικαστή κατά τη διάρκεια της δίκης, για λόγους προστασίας της αξιοπρέπειάς της, είναι πρωτοφανής και ως εκ τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον και πρέπει να εξεταστεί το όλο θέμα σφαιρικά: Δεν γνωρίζω ούτε το περιεχόμενο της δήλωσης αποχής ούτε της δικαστικής απόφασης που την έκανε δεκτή και ως εκ τούτου δεν μπορώ να την σχολιάσω, φαίνεται όμως ότι η δήλωση αποχής από δικαστή αποτελεί το ultimum refugium για την προστασία της αξιοπρέπειας κάθε δικαστή από τις εναντίον του επιθέσεις κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η Πολιτεία, από έλλειψη επαρκούς νομικής πρόβλεψης και του πολιτικού κόστους, οι δε δικηγορικοί σύλλογοι, λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης, αδυνατούν να παράσχουν επαρκή προστασία στον δικαστικό λειτουργό, όταν η επίθεση γίνεται από δικηγόρο.

Η κυρία δίκη διακόπηκε για την 27η Απριλίου, αλλά η ένταση συνεχίζεται εκτός ακροατηρίου με δημόσιες αλληλοκατηγορίες μεταξύ της δικηγόρου ΖΚ και του Προέδρου της ΕΝΔΕ κ. Σεβαστίδη. Την ίδια τακτική έντασης με επιθετικές κατά της δικαιοσύνης δηλώσεις ακολουθεί και η κ. Καρυστιανού, που έχει δηλώσει την ίδρυση κόμματος χωρίς να είναι πλέον πρόεδρος του σωματείου θυμάτων του δυστυχήματος Τεμπών. Τα περισσότερα μέλη του σωματείου έχουν αποστασιοποιηθεί από την κα Καρυστιανού και δεν την ακολουθούν πολιτικά αλλά ενδιαφέρονται μόνο για την επίσπευση της δίκης.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου με απόφασή της απαγόρευσε τη μαγνητοσκόπηση της ακροαματικής διαδικασίας, παρά την απαγόρευση όμως η ίδια δικηγόρος μαγνητοσκοπεί τη δίκη και ανεβάζει σκηνές στο διαδίκτυο.

Το άρθρο 232Α του παλιού ΠΚ όριζε «Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής απόφασης με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή ανοχή….. τιμωρείται». Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με την εισαγωγή του νέου ΠΚ (ν.6419/2019) χωρίς να παρέχεται από άλλη διάταξη ποινική κύρωση, όταν παραβιάζεται δικαστική διαταγή ή απόφαση, όπως η παραπάνω απόφαση της Προέδρου του Δικαστηρίου για την απαγόρευση μαγνητοσκόπησης της δίκης. Επομένως, σκόπιμο και αναγκαίο παρίσταται η παραπάνω διάταξη να θεσπιστεί εκ νέου για να μην αποτελούν οι δικαστικές διαταγές κσι αποφάσεις απλό ευχολόγιο χωρίς να προβλέπονται κυρώσεις.

* Ο Λέανδρος Τ. Ρακιντζής είναι Αρεοπαγίτης ε.τ.

