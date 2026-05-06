Αλλάζουν όλα στις λαϊκές

Το νέο νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου επιφέρει άμεσες αλλαγές στην καθημερινότητα των λαϊκών αγορών και αφορά σε διατάξεις:

α) απλοποίησης στο θεσμικό πλαίσιο (αρμοδιότητες, χωροθέτηση, ελέγχοι) και

β) αδειοδότησης και πρακτικών θεμάτων άσκησης επαγγέλματος.

Πλαίσιο Λειτουργίας:

Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών με:

α) την πλήρη μεταφορά αρμοδιοτήτων τόσο για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας όπως η χωροθέτηση των λαϊκών (ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση)

β) τη χορήγηση και μεταβίβαση των αδειών άσκησης επαγγέλματος

γ) τον έλεγχο επί της λειτουργίας των αδειούχων παραγωγών και επαγγελματιών

δ) έκδοση προκήρυξης νέων θέσεων για άδειες με ειδική και άμεση διαδικασία για την είσοδο νέων πωλητών στις λαϊκές



Πρακτικά Θέματα:

α) μεταβίβαση αδειών σε συγγενείς α’ και πλέον και β’ βαθμού σε περίπτωση παύσης επαγγέλματος ή θανάτου

β) αναπλήρωση από συγγενή α’ βαθμού χωρίς χρονικό περιορισμό και από υπάλληλο ως 9 μήνες για τους αδειούχους παραγωγούς και ως 3 μήνες για τους αδειούχους επαγγελματίες

γ) υποστήριξη στην λειτουργία του πάγκου μπορούν να προσφέρουν στον αδειούχο οι συγγενείς του με συγγένεια ως και β’ βαθμού καθ όλη τη διάρκεια του έτους

δ) ψηφιοποίηση των ένχαρτων αδειών και μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου

ε) απλοποίηση των κοινωνικών κριτηρίων για χορήγηση νέων αδειών και δυνατότητα μετατροπής άδειας παραγωγού σε επαγγελματία εντός 4 μηνών

Γιατί ενδιαφέρει τους καταναλωτές

Οι λαϊκές αγορές έχουν 80% ποσοστό ικανοποίησης καταναλωτών για τις τιμές και 70% τις προτιμά για την ποιότητα των προϊόντων, όπως κατέδειξε η περσινή έρευνα του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής μέσω της Metron Analysis και για αυτό οι νέες ρυθμίσεις πέραν των αδειούχων αφορούν σε μεγάλο βαθμό και τους καταναλωτές.

Ακόμη το 49% των κατοίκων της Αττικής επισκέπτονται τακτικά τις λαϊκές, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ το 68% ψωνίζουν και από τα σουπερμάρκετ και από τις λαϊκές.

Περίπου το 70% αγοράζει κατά βάση φρούτα και λαχανικά ενώ αρκετό ποσοστό αγοράζει και άλλα είδη όπως αυγά, ξηρούς καρπούς, είδη ένδυσης κλπ.

Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές ξοδεύουν από 20 ως 40 Ευρώ και σχεδόν το 30% ξοδεύει ως 20 Ευρώ κατά την επίσκεψη του στη λαϊκή της γειτονιάς του.

Συνεργασία των εμπλεκομένων μερών

Η ψήφιση του νέου νόμου έρχεται έπειτα από σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Φορέα Λαϊκών Αγορών της Περ. Αττικής, των εκπροσώπων των ομοσπονδιών των παραγωγών και των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών μαζί και με τους νομικούς συνεργάτες του Φορέα και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στην αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων μερών καίριο ρόλο είχε η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης κος Χαρδαλιάς, αναδεικνύοντας το ρόλο της αμεσότητας της Αυτοδιοίκησης στη συνεννόηση μεταξύ των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων με την κεντρική διοίκηση του κράτους.

Τέλος, όπως ανέδειξε και η σχετική έρευνα οι λαϊκές που διεξάγονται σχεδόν σε κάθε Δήμο και γειτονιά έχουν ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο για τους καταναλωτές και η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους και της Αυτοδιοίκησης με τους επαγγελματίες αδειούχους μόνον οφέλη μπορεί να έχει για τον κλάδο και τους καταναλωτές.

* Ο Σταύρος Τασιόπουλος είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης