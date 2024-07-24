Ολυμπιακοί Αγώνες: Πετάει σήμερα για Παρίσι η Eλληνική Oλυμπιακή Aποστολή

Mε τις ευχές όλων των Ελλήνων να τους συνοδεύουν, αναχωρούν σήμερα στις 10 το πρωί για το Παρίσι οι Έλληνες αθλητές, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Από 100 αθλητές και αθλήτριες αποτελείται η ελληνική ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βρείτε βιογραφικά στοιχεία ολόκληρης της ελληνικής αποστολής αλλά και χρήσιμες πληροφορίες στην έκδοση που ετοίμασε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

👉 https://t.co/PS5uDFkLDw pic.twitter.com/yoEg1xWQhA — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) July 23, 2024

Η Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή θα πετάξει για τη γαλλική πρωτεύουσα με την ειδική πτήση τσάρτερ της AEGEAN, με τα συνθήματα: «Πάμε Ελλάδα» και «Team Hellas» να αναγράφονται στο αεροσκάφος.

✈️Η Aegean ετοίμασε το αεροπλάνο της #TeamHellas 🇬🇷για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα συνθήματα Πάμε Ελλάδα και Team Hellas.

Με αυτό πέταξε η Εθνική μπάσκετ🏀 για το Βελιγράδι για το φιλικό με τη Σερβία με το ίδιο θα πετάξει και την Τετάρτη η ελληνική αποστολή για Παρίσι pic.twitter.com/O0eBQA85xI — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) July 21, 2024

Στην πτήση θα επιβιβαστεί το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα, οι Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, oι κολυμβητές και κολυμβήτριες Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου, Γεωργία Δαμασιώτη, Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Δημήτρης Μάρκος, Απόστολος Παπαστάμος, Απόστολος Σίσκος, Ανδρέας Βαζαίος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας, Οδυσσέας Μελαδίνης, Παναγιώτης Μπολάνος και Κρίστιαν Γκολομέεβ, καθώς και από την καλλιτεχνική κολύμβηση, η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου.

To κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό στο Παρίσι είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αθλητές και τις αθλήτριες της #TeamHellas 🇬🇷#RoadtoParis2024 #OlympicGames #Hellas #Paris2024 pic.twitter.com/aRRA3ye69F — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) July 23, 2024

Επίσης, οι αθλητές του στίβου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Εμμανουήλ Καραλής, Αριάδνη Αδαμοπούλου και Ελένη Πόλακ, που δεν είχαν αναχωρήσει τις προηγούμενες ημέρες με την αποστολή του ΣΕΓΑΣ, καθώς και η Ελισάβετ Τελτσίδου, ο Θοδωρής Τσελίδης από το τζούντο και η Δώρα Γκουντούρα από την ξιφασκία.

Μαζί τους ταξιδεύουν και οι προπονητές και οι συνοδοί των αθλητών, καθώς και ο Αρχηγός Αποστολής, κ. Πέτρος Συναδινός μαζί με τον Υπαρχηγό κ. Ιάκωβο Φιλιππούση.

