Πετάει σήμερα για Παρίσι η Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή, με τις ευχές όλων των Ελλήνων

Η Team Hellas θα πετάξει για τη γαλλική πρωτεύουσα με την ειδική πτήση τσάρτερ της AEGEAN

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πετάει σήμερα για Παρίσι η Eλληνική Oλυμπιακή Aποστολή

Mε τις ευχές όλων των Ελλήνων να τους συνοδεύουν, αναχωρούν σήμερα στις 10 το πρωί για το Παρίσι οι Έλληνες αθλητές, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Η  Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή  θα πετάξει για τη γαλλική πρωτεύουσα με την ειδική πτήση τσάρτερ της AEGEAN,  με τα συνθήματα: «Πάμε Ελλάδα» και «Team Hellas» να αναγράφονται στο αεροσκάφος. 

Στην πτήση θα επιβιβαστεί το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα, οι Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, oι κολυμβητές και κολυμβήτριες Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου, Γεωργία Δαμασιώτη, Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Δημήτρης Μάρκος, Απόστολος Παπαστάμος, Απόστολος Σίσκος, Ανδρέας Βαζαίος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας, Οδυσσέας Μελαδίνης, Παναγιώτης Μπολάνος και Κρίστιαν Γκολομέεβ, καθώς και από την καλλιτεχνική κολύμβηση, η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου.

Επίσης, οι αθλητές του στίβου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Εμμανουήλ Καραλής, Αριάδνη Αδαμοπούλου και Ελένη Πόλακ, που δεν είχαν αναχωρήσει τις προηγούμενες ημέρες με την αποστολή του ΣΕΓΑΣ, καθώς και η Ελισάβετ Τελτσίδου, ο Θοδωρής Τσελίδης από το τζούντο και η Δώρα Γκουντούρα από την ξιφασκία.

Μαζί τους ταξιδεύουν και οι προπονητές και οι συνοδοί των αθλητών, καθώς και ο Αρχηγός Αποστολής, κ. Πέτρος Συναδινός μαζί με τον Υπαρχηγό κ. Ιάκωβο Φιλιππούση.

