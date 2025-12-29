«Τρίγωνο του διαβόλου»: τα …κάλαντα της τουρκικής συνωμοσιολογίας

Η συντριβή του αεροσκάφους Falcon 50 στα περίχωρα της Άγκυρας, στην οποία ξεκληρίστηκε η ηγεσία του λιβυκού στρατού της κυβέρνησης Ντμπέιμπα, το άγνωστης ταυτότητας drone που έκανε... βόλτα στην τουρκική πρωτεύουσα προτού καταρριφθεί, αλλά και η συντριβή του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία τον Νοέμβριο με 20 νεκρούς, έχει προκαλέσει κύμα συνωμοσιολογίας στην Άγκυρα.

«Τι συμβαίνει;», αναρωτιόταν ένας Τούρκος χρήστης στο X και τα «λάικ» έπεφταν βροχή συνοδευόμενα από σχόλια περί σαμποτάζ κ.λ.π...

Βλέπετε, οι αναπάντητες ερωτήσεις είναι οι καλύτερες γιατί δίνουν χώρο σε κάθε απάντηση.

Στην Τουρκία η συνωμοσιολογία ξέφυγε από τους καρόδρομους των social και διοχετεύτηκε στα επίσημα κρατικά κανάλια. Το... λεγόμενο «τρίγωνο του διαβόλου» Αθήνας - Ιερουσαλήμ - Λευκωσίας, που επαναφέρει στην επικαιρότητα τη θεωρία της «περικυκλωμένης» Τουρκίας, δεν κάνει την κατάσταση καλύτερη.

Στην Ελλάδα πάλι, ασχολούμαστε με τα τρίγωνα κάλαντα, άντε και με τα τρίγωνα Πανοράματος.

Το κόκκινο τηλέφωνο έδωσε …γραμμή, πριν τη Φλόριντα

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναζητά τη «γραμμή» της Μόσχας πριν από μια κρίσιμη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Την προηγούμενη φορά, όπως θυμούνται καλά στο Κίεβο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να «κλείσει» τον πόλεμο με τους όρους της Μόσχας, μεταφέροντας μάλιστα μήνυμα Πούτιν ότι η Ουκρανία θα «καταστραφεί» αν δεν συνθηκολογήσει.

Το μοτίβο επαναλαμβάνεται σχεδόν τελετουργικά: ο Τραμπ επιλέγει να μιλήσει πρώτα με τον Πούτιν, ακούει τις γνώριμες κολακείες για τον «μεγαλύτερο ηγέτη όλων των εποχών» και τις διαβεβαιώσεις περί αναπόφευκτης ρωσικής νίκης και βρίσκει το πολιτικό άλλοθι για να ευθυγραμμιστεί.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ τη γοητεία που του ασκούν οι «ισχυροί άνδρες».

Στη διπλωματία Τραμπ πρώτα μιλάς με τον ισχυρό παίκτη, ευθυγραμμίζεσαι στο βασικό αφήγημα και μετά εξηγείς στον πιο αδύναμο γιατί οι επιλογές του είναι περιορισμένες.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η ανακοίνωση ήρθε -όπως σχεδόν πάντα- από τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν πως μια προσωρινή εκεχειρία δεν θα έλυνε τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά απλώς θα την παρέτεινε. Και κάπως έτσι, πριν ακόμη ακουστεί η φωνή του Κιέβου, είχε ήδη διαμορφωθεί το «κοινό συμπέρασμα».

Από τα Τέμπη στην πολιτική σκηνή – Το νέο εγχείρημα που προκαλεί αναταράξεις

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με χρονικό ορίζοντα την άνοιξη του 2026. Η κίνηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί τη μετάβασή της από τον κοινωνικό ακτιβισμό στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Σύμφωνα με συνεργάτες της, η ηγεσία του νέου σχήματος αναμένεται να προκύψει μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, αν και δύσκολα θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα πέραν της κ. Καρυστιανού. Η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, σημειώνει ότι «το ίδιο το κίνημα θα αναδείξει ποιος θα ηγείται».

Το νέο εγχείρημα δεν τοποθετείται στο παραδοσιακό ιδεολογικό δίπολο, αλλά επιδιώκει την ανάδειξη χρόνιων προβλημάτων της χώρας και την αναζήτηση λύσεων με έμφαση στη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. Έχει ήδη συγκροτηθεί άτυπη «επιτροπή σοφών», αποτελούμενη από πρόσωπα εκτός του στενού πολιτικού συστήματος, με υψηλό επαγγελματικό και γνωστικό υπόβαθρο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν επαφές της Καρυστιανού με πρόσωπα του ευρύτερου πολιτικού χώρου, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, χωρίς όμως η ίδια να επιθυμεί συνεργασίες με πρόσωπα που έχουν διατελέσει ενεργά στην πολιτική ή με υφιστάμενα κόμματα.

Η προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος έχει προκαλέσει προβληματισμό σε κόμματα και πολιτικά επιτελεία, καθώς η δυναμική που έχει αναπτύξει η κ. Καρυστιανού μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη της προσδίδει απήχηση πέρα από ιδεολογικά σύνορα.

Ταυτόχρονα, η πολιτική της πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Μέλη του Συλλόγου διαχώρισαν τη θέση τους από τις πολιτικές κινήσεις της προέδρου, υπενθυμίζοντας ότι το καταστατικό προβλέπει αποχώρηση όσων επιλέγουν την πολιτικοποίηση. Παράλληλα, ερωτήματα για τα οικονομικά του Συλλόγου οδήγησαν σε έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Η Μαρία Γρατσία, απαντώντας στις αιχμές για παραίτηση της προέδρου, τόνισε ότι η ανάδειξη της υπόθεσης των Τεμπών και των ευθυνών της χώρας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού, διατηρώντας ανοιχτό τον δρόμο για την πολιτική εξέλιξη της προέδρου.

«Αριστεροκρατούμενα σχήματα»: το άλλοθι για …σκληρό Μεταναστευτικό

Όταν ο Θάνος Πλεύρης συμφωνεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ξέρεις ότι το κλίμα ηλεκτρίζεται… πολιτικά. Προχθες, Σάββατο, ο υπουργός Μετανάστευσης σχολίασε σε ανάρτησή του τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και της Διεθνούς Αμνηστίας, χαρακτηρίζοντάς τες -όπως και ο Άδωνις λίγες ώρες νωρίτερα- «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα».

Σύμφωνα με τον Θ. Πλεύρη, η πολυετής ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας έχει διαμορφώσει τη νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις αποφάσεις απελάσεων, να αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας εκτός ΕΕ, αλλά και σε κάθε πρωτοβουλία κρατών που θέλουν να φυλάξουν τα σύνορά τους.

Με λίγα λόγια, κατά τον υπουργό, οι «ευρωπαίοι γραφειοκράτες» φαίνεται να επιβάλλουν αθρόα ροή μεταναστών στο όνομα του ανθρωπισμού.

«Προσωπικά μου είναι αδιάφορη η κριτική», γράφει ο Θ. Πλεύρης, αναφερόμενος στις αποφάσεις που υποστήριξε, όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής και η επιτάχυνση των απελάσεων. Κι αν η αρνητική κριτική προέρχεται από διεθνή όργανα… τόσο το καλύτερο, αφού επιβεβαιώνει την ορθότητα των μέτρων και ενισχύει την ανάγκη λήψης ακόμη αυστηρότερων.

Και για όσους αναρωτιούνται πού χωράει η μέθοδος «Θάνος και Άδωνις», ο Θ. Πλεύρης κάνει τη γεωπολιτική σύνδεση: «Στη μάχη του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία, τα ίδια όργανα έδειξαν υπερβολική ευαισθησία υπέρ των δραστών και όχι των θυμάτων, επειδή ήταν Ισραηλινοί».

Στο τέλος, όπως γράφει ο υπουργός, η κουβέντα αυτή «είναι προς όφελος της ΕΕ και του δυτικού κόσμου», μιας και -όπως επισημαίνει- «κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής». Απλώς, όταν ανοίγει η κουβέντα, είναι ξεκάθαρο ποιος μιλά και ποιος χειροκροτεί… ή τουλάχιστον ποιος βάζει τους τίτλους.

Σκληραίνει η «μάχη» βιτρίνας - κινητού

Μπορεί η Ελλάδα να μην έχει πιάσει ακόμα τις επιδόσεις των χωρών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης στο online shopping, αλλά η τάση είναι σαφής: ο αριθμός αυτών που παραγγέλνουν αγαθά ή υπηρεσίες ηλεκτρονικά ολοένα και αυξάνεται - αν και όχι παντού με τον ίδιο ρυθμό.

Συγκεκριμένα, στην Αττική, το 56,5% ψώνισαν ηλεκτρονικά μέσα στο προηγούμενο έτος. Στη Βόρεια Ελλάδα ποσοστό άνω του 57%, ενώ στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου πάνω από δύο στους τρεις. Στην Κεντρική Ελλάδα ωστόσο, το ποσοστό υποχωρεί στο 40%.

Η συνεχής άνοδος οφείλεται στο δίπολο: περισσότερη τεχνολογία, λιγότερος χρόνος. Όταν η μέρα, λόγω των εξαντλητικών ρυθμών, δεν χωράει διαλλείμματα για φυσικές, το “παράγγειλε τώρα” γίνεται η πιο ρεαλιστική επιλογή.



