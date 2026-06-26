Υπήρξαν 208 «άτυχοι» παίκτες που έχουν δει την προσπάθειά τους να σταματάει στο δοκάρι, χωρίς να σκοράρουν, στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της λίστας είναι ο Τέντι Σέριγχαμ, ο Λουίς Φίκγο και ο Τζέι Τζέι Οκότσα, όπως αναφέρει σχετικά η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

Μάλιστα 17 παίκτες έχουν δει την προσπάθειά τους να...σταματάει στο δοκάρι δύο φορές. Ανάμεσά τους ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Τζούλιαν Μπραντ (και οι δύο έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν αυτό το ρεκόρ στο μέλλον), καθώς και ο Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μία περίπτωση από μόνος του. Ο Πορτογάλος θρύλος έχει...σταματήσει στο δοκάρι πέντε φορές σε τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη.

Αν αυτά τα πέντε γκολ είχαν μπει, θα ισοφάριζε με τον συνονόματό του (Ρονάλντο Ναζάριο «τοφαινόμενο») ως ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την άλλη ο παίκτης που έχει σπαταλήσει περισσότερες ευκαιρίες μπροστά από την εστία σε Παγκόσμια Κύπελλα είναι ο Ιταλός Λουίτζι Ρίβα. Σκόραρε μόλις τρία γκολ από 8,53 αναμενόμενα γκολ, κάτι που δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική διεθνή καριέρα του Ρίβα, καθώς σκόραρε 35 φορές για τους «Ατζούρι».

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ο Ένερ Βαλένσια από τον Ισημερινό κατέχει αυτή την πρώτη θέση στην κατηγορία. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχει 1,59 ευκαιρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.