Ο Ασάρι από τραυματίας και εισπράκτορας... λεωφορείου, έγινε «ήρωας» της Γκάνας

Ο τερματοφύλακας της Γκάνας, Μπέντζαμιν Ασάρι, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός γηπέδων για 18 μήνες, αποτελεί ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ 2026 και ετοιμάζεται να υπερασπιστεί ξανά την εστία των «Μαύρων Αστεριών» στον τελευταίο αγώνα του 6ου ομίλου απέναντι στην Κροατία.

Ο 33χρονος γκολκίπερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο 0-0 με την Αγγλία, αποκρούοντας μία σειρά από μεγάλες ευκαιρίες των αντιπάλων και συμβάλλοντας καθοριστικά στο αποτέλεσμα που έφερε την Γκάνα μια ανάσα από την πρόκριση στη φάση των «32».

Η παρουσία του απέναντι στους Άγγλους προκάλεσε συγκίνηση στη χώρα του, καθώς η πορεία του μέχρι την εθνική ομάδα μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο Ασάρι αγωνίστηκε για χρόνια στο πρωτάθλημα της Γκάνας, με τελευταίο σταθμό τη Χαρτς Οφ Όουκ, ενώ το 2021 υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι, τραυματισμό που οδήγησε αρκετούς να θεωρήσουν πως η καριέρα του είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε να εγκαταλείψει. Έχοντας εργαστεί στο παρελθόν ακόμη και ως εισπράκτορας λεωφορείου για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, συνέχισε την προσπάθεια και κατάφερε να επιστρέψει στα γήπεδα.

Μέχρι και πέρυσι χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβαίνει στις προπονήσεις, όμως η ποδοσφαιρική του διαδρομή άλλαξε θεαματικά. Τον Μάρτιο του 2025 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Γκάνας, σε ηλικία 32 ετών, και έκτοτε καθιερώθηκε κάτω από τα δοκάρια, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε πέντε από τους έξι αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ.

«Το να αντιμετωπίζεις τον Χάρι Κέιν είναι κάτι φυσιολογικό. Πάντα θέλω να αποδεικνύω τι μπορώ να κάνω και να δείχνω πως αυτή είναι η δουλειά μου», δήλωσε ο Ασάρι μετά τον αγώνα με την Αγγλία. Τα εύσημα στον τερματοφύλακα της Γκάνας απένειμε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κάρλος Κεϊρόζ, ο οποίος σπάνια αναφέρεται δημόσια σε μεμονωμένους ποδοσφαιριστές.

«Αποφεύγω να μιλάω για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά αυτή τη φορά το αξίζει. Ήταν εξαιρετικός και η εμφάνισή του είναι αποτέλεσμα της ποιότητάς του και της δουλειάς που έχει γίνει», ανέφερε ο Πορτογάλος προπονητής.

Η Γκάνα χρειάζεται έναν βαθμό απέναντι στην Κροατία για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου, ενώ διατηρεί ελπίδες ακόμη και για την πρωτιά, εφόσον η Αγγλία δεν καταφέρει να επικρατήσει του Παναμά.

Πηγή: skai.gr

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