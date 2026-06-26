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Λαουτάρο και Εμιλιάνο Μαρτίνεζ... οι πρώτοι ψήστες: Στιγμές χαλάρωσης με μπαρμπεκιού για την Εθνική Αργεντινής (VIDEO)

Η ομάδα εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο που είχε, κάνοντας μπάρμπεκιου σε χαλαρό κλίμα, με τους Λαουτάρο και Εμιλιάνο Μαρτίνεζ σε ρόλο ψήστη

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Στιγμές χαλάρωσης με μπαρμπεκιού για την Εθνική Αργεντινής

Η Αργεντινή έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας τους έξι βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικές.

Οι λόγοι που έχουν οδηγήσει την «αλμπισελέστε» στην εξαιρετική της πορεία μέχρι στιγμής δεν περιορίζονται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Το εξαιρετικό κλίμα και η συνοχή που επικρατούν στα αποδυτήρια αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες, με τους ποδοσφαιριστές να μοιράζονται όμορφες στιγμές εκτός γηπέδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αίσθημα ενότητας.

Συγκεκριμένα, δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την Ιορδανία για την 3η αγωνιστική του Μουντιάλ, η εθνική ομάδα διοργάνωσε ένα παραδοσιακό αργεντίνικο μπάρμπεκιου. Τον ρόλο των «σεφ» ανέλαβαν οι Λαουτάρο και Εμιλιάνο Μαρτίνες, ενώ από το βίντεο που δημοσιεύτηκε γίνεται φανερό πως στις τάξεις της ομάδας επικρατεί εξαιρετικό κλίμα και αγαστή σύμπνοια.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Αργεντινή
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