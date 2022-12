Μουντιάλ 2022: Απόβαση 40.000 Αργεντίνων στο Κατάρ για τον ημιτελικό με την Κροατία

Δημοσιεύματα από την Κροατία κάνουν λόγο για μετακίνηση περισσότερων από 40.000 Αργεντίνων που ταξιδεύουν στο Κατάρ για τον ημιτελικό με την Κροατία αυτή την Τρίτη (13/12 21:00), με φόντο τον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Κροατικό μέσο αρκετοί είναι αυτοί που έκαναν οικονομίες... τετραετίας προκειμένου να δουν από κοντά το «last dance» του Λιονέλ Μέσι με την ομάδα της «Αλμπισελέστε» στον ταξίδι του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Between 35,000 and 40,000 #Argentina fans have traveled to the #WorldCup2022 to support the team: https://t.co/7PtSAwGDtw#FIFAWorldCup @FIFAWorldCup pic.twitter.com/lMdO44FxHT