Λονδίνο: Βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ με την «απόλυση» του εκπροσώπου της γιατί... υποστηρίζει την Αγγλία!

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο «απολύθηκε» επειδή… υποστηρίζει την Αγγλία ενόψει του αγώνα μεταξύ των δύο χωρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ!



Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο δημοσίευσε ένα (χιουμοριστικό προφανώς) βίντεο/ σκετς του εκπροσώπου τους, με το γραφείο του να είναι στολισμένο με τη σημαία της Αγγλίας, καθώς τα Λιοντάρια συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για διάκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ο επίσημος λογαριασμός της αμερικανικής πρεσβείας στο Twitter ανακοίνωσε ότι είχε… απολυθεί ενόψει του αγώνα Αγγλίας - ΗΠΑ.



Το βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τον διπλωμάτη Άαρον Σνάιπ να φορά κασκόλ και φανέλα της Αγγλίας, με το γραφείο του να είναι πιο στολισμένο και από του Ρίσι Σούνακ. Ενώ περπατά στους διαδρόμους της πρεσβείας φορώντας το κασκόλ της Αγγλίας μια μεγάλη επιγραφή «ΠΡΟΔΟΤΗ» διακρίνεται έξω από το γραφείο του.

We are sad to announce the departure of our spokesperson @AaronSnipe - but some things are more important than diplomacy 😉⚽️ Come on, @USMNT! 🇺🇸 #TeamUSA #FIFAWorldCup #ENGvUSA pic.twitter.com/XrKrGuvJGA