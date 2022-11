Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Κιν και Σούνες για το πέναλτι της Αργεντινής

Ένταση ανάμεσα σε Κιν και Σούνες για το πέναλτι της Αργεντινής κόντρα στη Σαουδική Αραβία.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πέναλτι», σχολίασε αρχικά ο Κιν. «Ο αμυντικός δεν κοιτάζει την μπάλα. Δεν ξέρει που είναι η μπάλα και τον ενδιαφέρει μόνο που είναι ο παίκτης της Αργεντινής. Δεν ξέρει πότε κλωτσάει, δεν κοιτάζει. Νομίζω ότι είναι πέναλτι», επεσήμανε ο Σούνες.

Ο Κιν επανήλθε: «Όχι, όχι, όχι. Το μόνο που γίνεται είναι να ενθαρρύνεις τις βουτιές».

Ο Σούνες στη συνέχεια είπε: «Ρόι, δεν ακούς τι είπε η Λάουρα (σ.σ. Γουντς, παρουσιάστρια). Είναι οδηγία από τους διαιτητές, δεν είναι θέμα γνώμης. Είναι γεγονός. Ο τύπος δεν κοίταζε».

Ο παλαίμαχος μέσος ανέφερε στη συνέχεια: «Άκουσα ακριβώς τι είπε. Ενθαρρύνεις έτσι τις βουτιές, είμαι εδώ για να πω τη γνώμη μου και αυτό δεν είναι πέναλτι».

Ο Σούνες απάντησε: «Δεν πρόκειται για γνώμη, αλλά για κανόνες. Η ερμηνεία του νέου κανόνα είναι ότι όταν δεν κοιτάς την μπάλα είναι πέναλτι».

Ο Κιν επεσήμανε: «Είμαι εδώ για να πω τη γνώμη μου και δεν είναι πέναλτι, θα το ξαναπώ. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Η τελευταία κουβέντα άνηκε στον Σούνες, ο οποίος είπε: «Σε άκουσα να το λες 10 φορές, άφησε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Θα μάθεις πολλά αν ακούσεις αντί να μιλάς όλη την ώρα».

A beautiful little exchange between Roy Keane and Graeme Souness…😂 pic.twitter.com/ispKwPHzUz