Η Χάλι Μπέρι χορεύει έξαλλα με Drag Queen και το καταδιασκεδάζει (βίντεο)

Ξεσάλωσε πριν λίγες ημέρες η διάσημη ηθοποιός Χάλι Μπέρι, η οποία παρακολούθησε ένα επετειακό Drag Queen σόου στο Λος Αντζελες, μαζί με τον σύντροφό της Van Hunt.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Μπέρι εθεάθη στο κλαμπ WeHo’s La Boheme Drag Queen Brunch να χορεύει έξαλλα και να καταδιασκεδάζει με τις Drag Queens.

Η ηθοποιός επιδεικνύει τις χορευτικές της φιγούρες ακομπλεξάριστη και γελάει με την καρδιά της ενώ όλοι την επευφημούν και χειροκροτούν.

