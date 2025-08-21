Ο πρίγκιπας Φίλιππος ένιωσε έντονη ανακούφιση μόλις τελείωσε ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ισχυρίζεται ένας βασιλικός βιογράφος.

«Μόλις τελείωσαν όλες οι τυπικότητες, παρακολουθήσαμε το ευτυχισμένο ζευγάρι, και στη συνέχεια τα άλλα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, να φεύγουν από το παρεκκλήσι», γράφει ο πρώην βασιλικός μπάτλερ Γκραντ Χάρολντ ένα επερχόμενο αυτοβιογραφικό βιβλίο, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στην Telegraph τη Δευτέρα.

Προσθέτει: «Όταν ο Πρίγκιπας Φίλιππος βγήκε, γύρισε στη Βασίλισσα και είπε: "Γ... ο, ευχαριστώ που τελείωσε αυτό"» ( (thank f...k that’s over). Σχόλιο που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως καυστικό για τους νεονύμφους.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους γάμου σε μια πολυτελή τελετή το 2018 που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με παρόντες τη βασίλισσα Ελισάβετ - η οποία απεβίωσε το 2022 - και τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος πέθανε το 2021.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ το 2020 ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας και να μετεγκατασταθούν στην Καλιφόρνια, όπου αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τον 6χρονο Πρίγκιπα Άρτσι και την 4χρονη Πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Και ενώ ο Φίλιππος φέρεται να μην συμφώνησε με την απόφαση, απέφυγε να εμπλακεί. Φέρεται επίσης να θεωρούσε τον Χάρι - ο οποίος έχει έρθει σε πρωτοφανή ρήξη με τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ - ως «καλό άνθρωπο» και αντιλαμβανόταν την ανάγκη του να «κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο».

Πηγή: skai.gr

