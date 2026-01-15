Βανέσα και η Κάι Τραμπ στο πάρτι του Τάιγκερ Γουντς

Η Βανέσα Τραμπ και η κόρη της Κάι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή εκδήλωση για τα 50ά γενέθλια του παίκτη του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε πολυτελές θέρετρο της Φλόριντα, στο «The Breakers».

Η 48χρονη Βανέσα και η 18χρονη Κάι συγκαταλέγονταν στους εκλεκτούς καλεσμένους της βραδιάς, που συγκέντρωσε πρόσωπα υψηλού προφίλ από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα με λεπτές τιράντες και κορσέ στην πλάτη, το οποίο συνδύασε με κόκκινες πλατφόρμες.

Η Κάι Τραμπ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο μεταξωτό μακρύ φόρεμα αλλά και νάρθηκα στο αριστερό της χέρι, καθώς –όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα μέσω Instagram– υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον καρπό.

Μητέρα και κόρη είχαν τα μαλλιά τους ίσια και κομψά χτενισμένα.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν κατά την είσοδό τους στην εκδήλωση.

Ο ίδιος ο Γουντς εμφανίστηκε φορώντας κλασικό μαύρο σμόκιν. Παράλληλα, η Κάι Τραμπ ανάρτησε φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες ποζάρει τόσο μαζί με τη μητέρα της όσο και μόνη της, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Σύμφωνα με το Front Office Sports, οι καλεσμένοι είχαν λάβει οδηγία να φορέσουν «μια πινελιά κόκκινου», προς τιμήν της γνωστής παράδοσης του Γουντς να αγωνίζεται με κόκκινη μπλούζα τις τελευταίες ημέρες των τουρνουά – συνήθεια που ενέπνευσε και τη δική του σειρά ρούχων.

Παράλληλα ο Τζον Μπον Τζόβι αναμενόταν να τραγουδήσει για τους περίπου 300 καλεσμένους.

Σημειώνεται ότι η Κάι Τραμπ έχει δώσει το «παρών» σε διάφορες εκδηλώσεις που σχετίζονται με το γκολφ το τελευταίο διάστημα, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε παρακολουθήσει το «Ryder Cup» μαζί με τον παππού της, πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.