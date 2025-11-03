Sydney Sweeney: «Παράτα με» φώναζε στον πρώην της

Ένταση σημειώθηκε έξω από την κατοικία της Sydney Sweeney στο Λος Άντζελες, έπειτα από έναν έντονο καβγά με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Jonathan Davino.

Μάρτυρες ανέφεραν πως η γνωστή ηθοποιός ακούστηκε να του φωνάζει «άφησέ με ήσυχη», γεγονός που αναστάτωσε τη γειτονιά και προκάλεσε ανησυχία.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, λίγο μετά την έξοδο της Sweeney με φίλους στη Σάντα Μόνικα.

Η βραδιά είχε ξεκινήσει ήρεμα, με την παρέα να δειπνεί σε δημοφιλές εστιατόριο της περιοχής, όπου παρακολούθησαν και τον τελικό του World Series. Όλα έδειχναν ότι η ηθοποιός απολάμβανε μια χαλαρή έξοδο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα η ατμόσφαιρα άλλαξε. Μετά το δείπνο, η Sweeney μπήκε σε ένα SUV, όμως η διαδρομή κράτησε ελάχιστα. Το όχημα σταμάτησε και εκείνη φέρεται να μετακινήθηκε σε άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν ο Davino. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς το σπίτι της, όπου ξέσπασε λογομαχία.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη Sweeney ως «ιδιαιτέρως αναστατωμένη», με φωνή που πρόδιδε έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Δεν σε πιστεύω... Σε παρακαλώ, φύγε, άφησέ με ήσυχη», φέρεται να του είπε.

Αν και οι λόγοι της αντιπαράθεσης παραμένουν άγνωστοι, το επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο που η σχέση τους φαίνεται να έχει οριστικά τερματιστεί. Η Sweeney, η οποία έχει γνωρίσει διεθνή επιτυχία μέσα από σειρές όπως το Euphoria και το The White Lotus, φαίνεται να διανύει μια δύσκολη προσωπική φάση, προσπαθώντας να τη διαχειριστεί μακριά από τη δημοσιότητα.

