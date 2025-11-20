Τζένιφερ Άνιστον: Ο σύντροφός της και το μήνυμα για τον αληθινό έρωτα - Κανένας συμβιβασμός…

Ο νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, προειδοποίησε τους ανθρώπους να μην συμβιβάζονται στον έρωτα, μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του με την σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Κέρτις, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας, της υπνοθεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μερικές συμβουλές για τις σχέσεις. Όταν ρωτήθηκε αν είναι «καλύτερο να συμβιβάζεσαι ή να μένεις μόνος», ο Τζιμ ήταν κατηγορηματικός ότι οι σχέσεις δεν πρέπει να γίνονται με επιπόλαιο τρόπο.

«Θα πω, ούτε το ένα ούτε το άλλο», είπε στην κάμερα, ενώ έκανε δουλειές στην κουζίνα. Αναφερόμενος σε μια μελέτη του Χάρβαρντ, ο Τζιμ είπε ότι «οι σχέσεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ευτυχία, οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχεις στη ζωή σου ανθρώπους που σε φροντίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς ως άτομο».

Και πρόσθεσε ότι οι ισχυρές φιλίες είναι εξίσου σημαντικές, εξηγώντας: «Γι’ αυτό δεν πρέπει να είσαι μόνος, ούτε να συμβιβάζεσαι. Αν είσαι σε μια ερωτική σχέση ή σε μια σχέση με κάποιον που δεν σε ικανοποιεί, τότε πρέπει να βγεις έξω και να καλλιεργήσεις περισσότερες φιλίες. Σίγουρα μην συμβιβάζεσαι με αυτή τη σχέση. Ταυτόχρονα, μην μένεις μόνος, γιατί αυτό είναι το παράδοξο της ζωής».

Οι τελευταίες σκέψεις του συντρόφου της Τζένιφερ Άνιστον για τον έρωτα έρχονται λίγες μέρες μετά την εκδήλωση ενθουσιασμού του μακροχρόνιου φίλου της κοπέλας του, Άνταμ Σάντλερ, για τον νέο της έρωτα και τη δήλωσή του ότι είναι «πολύ χαρούμενος που έχει τον έρωτα που της αξίζει».

Η Άνιστον, σε πολλές συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις της, έχει δείξει ενδιαφέρον για θέματα ευεξίας, αυτοφροντίδας και ισορροπίας, προφανώς, μια κοινή βάση και σημείο επαφής με τον νέο της σύντροφο.

Πηγή: skai.gr

