Τρελός για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Τη θεωρεί την τέλεια γυναίκα»

Τρελά ερωτευμένος με την Κέιτι Πέρι, την νέα του σύντροφο εδώ και λίγους μήνες, είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σύμφωνα με πηγή από τον κύκλο του ζευγαριού.

Το νέο, καυτό ζευγάρι του Χόλιγουντ (και του Καναδά) δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του.

Τριντό και Πέρι έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση αυτή την εβδομάδα στο ιστορικό καμπαρέ «Crazy Horse» στο Παρίσι, για τα 41α γενέθλια της ποπ σταρ.

Ο Τριντό «είναι τρελός για εκείνη και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα» δήλωσε η πηγή στο Page Six.

Μάλιστα, οι δυο τους «ταιριάζουν σε όλα, από την πολιτική και τα παιδιά μέχρι το γαλλικό φαγητό».

«Ζει ξανά την ελευθερία του» ανέφερε πηγή προσκείμενη στον κύκλο του Καναδού πρώην πρωθυπουργού. «Κανείς δεν εκπλήσσεται που θα έβγαινε με μια διάσημη. Είναι στο DNA του».

