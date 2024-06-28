Στις περισσότερες σχέσεις, ακόμη και στις ευτυχισμένες, είναι φυσιολογικό και υγιές να υπάρχουν καβγάδες από καιρό σε καιρό. Κατά τη διάρκεια ενός καυγά, είναι συνηθισμένο να συμβαίνουν πράγματα όπως το να φωνάζεις ή να ουρλιάζεις. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό λάθος που πρέπει να αποφεύγεις, το οποίο είναι πολύ κοινό.

Τι Να Αποφεύγεις

Πρέπει να αποφεύγεις τη χρήση των λέξεων «ποτέ» ή «πάντα» όταν μαλώνεις. Για παράδειγμα, όταν ο σύντροφός σου ξεχνά να μαζέψει τις βρώμικες κάλτσες του, μην απαντάς με: «Πάντα αφήνεις τα πράγματά σου πεταμένα». Ή, όταν νιώθεις ότι επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, μην φωνάζεις: «Δεν με ακούς ποτέ!».

«Αυτές οι απόλυτες φράσεις δεν είναι αληθινές», εξηγεί η Βίβιαν Γρίβα, ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Υπάρχουν στιγμές που ο σύντροφός σου σε έχει ακούσει ή έχει κάνει κάτι που ζήτησες. Και ακόμη κι αν οι κατηγορίες σου είναι ακριβείς, το να χρησιμοποιείς απόλυτες εκφράσεις όπως «πάντα» ή «ποτέ» μπορεί να κάνει τον άλλον να υιοθετήσει αμυντική στάση και να εμποδίσει μια παραγωγική συζήτηση που θα έβγαζε κάποια άκρη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάς μέσα σου αυτά που σε ενοχλούν. Το να είσαι ειλικρινής σχετικά με το τι σε ενοχλεί - όπως οι κακές συνήθειες επικοινωνίας ή η συχνή καθυστέρηση - μπορεί να ενισχύσει τη σχέση σας και να σας φέρει πιο κοντά. Όμως, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν προσεγγίζεις τους καυγάδες με προσοχή.

Πώς Να Το Διαχειριστείς

Μια πιο αποτελεσματική και προσεκτική προσέγγιση από το να λες «πάντα» ή «ποτέ» είναι να χρησιμοποιείς δηλώσεις σε πρώτο πρόσωπο και να εκφράζεις την απογοήτευσή σου ως ανησυχία και όχι ως κατηγορία. Για παράδειγμα, αν σε άφησε να περιμένεις ή ακύρωσε το ραντεβού τελευταία στιγμή, πες: «Πραγματικά ανυπομονούσα για το δείπνο που είχες σχεδιάσει απόψε. Έγινε κάτι;». Ή, αν νιώθεις ότι δεν εκτιμά τις προσπάθειές σου, πες: «Νιώθω ότι δεν αναγνωρίζεις την προσπάθεια που έχω καταβάλει για να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί. Ποια είναι η δική σου άποψη;».

Σε μια υγιή σχέση, ο απώτερος στόχος είναι να ενισχύσεις τη σύνδεσή σου με τον σύντροφό σου και όχι να «κερδίσεις» το «Ποιος έχει δίκιο;».

