Η μεταμόρφωση της Kelly Ripa είναι τόσο πειστική που…τρομάζει

Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για εντυπωσιακές αλλαγές στην εμφάνιση διασήμων.

Νέο χρώμα μαλλιών, εντυπωσιακό μακιγιάζ, λαμπερές red carpet εμφανίσεις—τα έχουμε δει όλα. Αυτό που δεν βλέπουμε όμως κάθε μέρα είναι μια πλήρη θεατρική μεταμόρφωση που σε κάνει να αμφιβάλλεις για τα ίδια σου τα μάτια.

Αυτό ακριβώς συνέβη με την Kelly Ripa, η οποία εμφανίστηκε κυριολεκτικά αγνώριστη ως Glinda—και όχι απλά οποιαδήποτε Glinda, αλλά η εκδοχή της Ariana Grande από τη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία Wicked! Αν δεν το βλέπαμε, δύσκολα θα το πιστεύαμε.

Το βίντεο που έριξε το instagram

Η Ripa ανέβασε ένα time-lapse βίντεο στο Instagram, δείχνοντας βήμα-βήμα τη μεταμόρφωσή της. Ο makeup artist Kristofer Buckle και ο hairstylist Ryan Trygstad έκαναν τόσο καλή δουλειά, που για λίγο νομίζεις ότι βλέπεις την ίδια την Grande.

"Ακολουθήστε με πέρα από το Oz, στη χώρα της φαντασίας. Ας δώσουμε το χειροκρότημα στους αληθινούς μάγους!" έγραψε η Ripa στη λεζάντα, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Οι αντιδράσεις των fans

Η μεταμόρφωση έγινε για ένα ειδικό επεισόδιο της εκπομπής Live With Kelly and Mark, που θα προβληθεί μετά τα Όσκαρ, στις 3 Μαρτίου. Αλλά ακόμα και πριν βγει στον αέρα, το sneak peek έχει ήδη προκαλέσει πανικό στα social media!

Οι θαυμαστές δεν πίστευαν στα μάτια τους:

“Αυτό είναι τρομακτικό και απίστευτο ταυτόχρονα!”

“Είμαι τόσο μπερδεμένος… πώς γίνεται αυτό;”

Lisa Rinna: “Ω ΘΕΕ ΜΟΥ, έγινες αυτή!”

“Αυτό είναι ΤΕΧΝΗ!”

Αλλά το καλύτερο; Στο Instagram του Buckle, πολλοί πίστεψαν αρχικά ότι έβλεπαν πραγματικά την Ariana Grande. Ακόμα και ο ίδιος ο makeup artist δεν άντεξε και σχολίασε:

"Ελπίζω να έκανα δικαιοσύνη στην Ariana!"

Οι απαντήσεις ήρθαν αμέσως:

“Για μια στιγμή, ΝΟΜΙΖΑ ότι ήταν η Ariana!”

“Νόμιζα πραγματικά ότι ήταν εκείνη! Μου πήρε δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι ήταν η Kelly!”

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η μεταμόρφωση θα μείνει αξέχαστη!

