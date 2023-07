Στίβεν Σπίλμπεργκ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησαν μαζί την ταινία «Oppenheimer»

Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησαν πρόσφατα την ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ο Άγγλος μουσικός εθεάθησαν έξω από κινηματογράφο, στο θερινό θέρετρο της Νέας Υόρκης, στα Χάμπτονς.

Steven Spielberg and Paul McCartney were spotted at a theater to watch #Oppenheimer in the Hamptons on Monday July 24. pic.twitter.com/Jq2EU93ZTV