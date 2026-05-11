Σπάνιο ρουμπίνι-«θηρίο» 2,5 κιλών βρέθηκε στη Μιανμάρ

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις πολύτιμων λίθων των τελευταίων δεκαετιών έγινε στη Μιανμάρ, όπου ανθρακωρύχοι έφεραν στο φως ένα σπάνιο ρουμπίνι βάρους περίπου 2,5 κιλών και 11.000 καρατίων, σε μια περιοχή που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο και τις συγκρούσεις μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Το τεράστιο πετράδι εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Μογκόκ, στην «καρδιά» της βιομηχανίας πολύτιμων λίθων της χώρας, μια περιοχή γνωστή παγκοσμίως για τα εξαιρετικής ποιότητας ρουμπίνια της. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Μιανμάρ, το πολύτιμο εύρημα παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα από τον ηγέτη της στρατιωτικής κυβέρνησης, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου.

Ειδικοί της αγοράς πολύτιμων λίθων εκτιμούν ότι μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο πολύτιμο λόγω της εξαιρετικής ποιότητάς του. Όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις, το ρουμπίνι διαθέτει εντυπωσιακή διαφάνεια, εξαιρετικά βαθύ κόκκινο χρώμα και ιδιαίτερα ανακλαστική επιφάνεια, χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν στις πιο σπάνιες και ποιοτικές κατηγορίες πολύτιμων λίθων στον κόσμο.

Η Μιανμάρ θεωρείται εδώ και δεκαετίες η σημαντικότερη χώρα παραγωγής ρουμπινιών παγκοσμίως, καθώς εκτιμάται ότι από τα ορυχεία της προέρχεται έως και το 90% των ρουμπινιών που διακινούνται διεθνώς. Η περιοχή της Μογκόκ ειδικά είναι γνωστή για τα περίφημα «pigeon blood rubies», ρουμπίνια με βαθύ κόκκινο χρώμα που θεωρούνται τα ακριβότερα στον κόσμο.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη των πολύτιμων λίθων κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα. Η βιομηχανία εξόρυξης πολύτιμων λίθων στη Μιανμάρ βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κατηγορούν το στρατιωτικό καθεστώς ότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο ρουμπινιών και νεφρίτη.

Μετά το πραξικόπημα του 2021, που ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, η χώρα βυθίστηκε σε εμφύλια σύγκρουση, με ένοπλες ομάδες να ελέγχουν περιοχές εξόρυξης και να χρηματοδοτούν τη δράση τους μέσω του παράνομου εμπορίου πολύτιμων λίθων. Διεθνείς οργανώσεις έχουν καλέσει πολλές φορές οίκους κοσμημάτων και εμπόρους να σταματήσουν την αγορά πολύτιμων λίθων από τη Μιανμάρ, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα καταλήγουν είτε στη στρατιωτική χούντα είτε σε ένοπλες οργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

