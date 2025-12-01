Σοκαριστική εξομολόγηση από την Τζούντι Ντεντς: Δεν μπορεί πια να αναγνωρίζει πρόσωπα

Για την επιδείνωση που παρουσιάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της μίλησε η Τζούντι Ντεντς, με την 90χρονη ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι, πλέον, δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανένα πρόσωπο.

Η Ντεντς αποκάλυψε για πρώτη φορά, το 2012, ότι είχε διαγνωστεί με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (AMD). Πρόκειται για μία εκφυλιστική πάθηση των ματιών, που αποτελεί τη κυριότερη αιτία απώλειας όρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς έχει επηρεάσει πάνω από 700.000 ανθρώπους. Σε συνέντευξή της στο «ITV News», η διάσημη ηθοποιός δήλωσε ότι, «δεν μπορεί πια να αναγνωρίσει κανέναν».

«Δεν μπορώ πια να δω. Έχω, ξέρεις, εκείνο το πράγμα». Ο Ίαν ΜακΚέλεν, που εμφανιζόταν μαζί της στη συνέντευξη, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η όρασή της δεν εμποδίζει το κοινό από το να τη βλέπει και τότε η Ντεντς απάντησε: «Ναι, και μπορώ να δω το περίγραμμά σου, και σε ξέρω τόσο καλά, αλλά δεν μπορώ πια να αναγνωρίσω κανέναν. Δεν μπορώ να δω τηλεόραση, δεν μπορώ να δω για να διαβάσω», απάντησε η ηθοποιός, ερωτηθείσα γιατί έχει αποσυρθεί από την υποκριτική.

«Αλλά πλησιάζεις εντελώς άγνωστους ανθρώπους και τους λες “χάρηκα που σε ξαναβλέπω”;», της είπε αστειευόμενος ο ΜακΚέλεν, με την Τζούντι Ντεντς να απαντά γελώντας: «Μερικές φορές». Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλά δημόσια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της.

Judi Dench Says She ‘Can’t Recognize Anybody Now’ amid Eye Condition https://t.co/D66nB1OI7D — People (@people) December 1, 2025

Πριν από δύο χρόνια, η ηθοποιός δήλωσε ότι η ασθένεια έχει επηρεάσει την καριέρα της, καθώς πλέον δυσκολεύεται να μάθει τους ρόλους της, ενώ στο παρελθόν το έκανε σε μεγάλο βαθμό χάρη στη φωτογραφική της μνήμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερμηνεία της στο «Belfast», σε σενάριο και σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα, της χάρισε την όγδοη υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η κορυφαία ηθοποιός, το 2019 είχε αναφέρει ότι έπρεπε να μην οδηγεί πλέον λόγω των προβλημάτων στην όρασή της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή ως «μια από τις πιο τραυματικές στιγμές» της ζωής της. «Ήταν απολύτως τρομακτικό. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να σκοτώσω κάποιον αν βρεθώ τώρα πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

