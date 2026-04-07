Άννα Βίσση: Αλλαγές, αποστάσεις και νέα αρχή – Τα «unfollow» και οι αποχωρήσεις συνεργατών

Η Άννα Βίσση διανύει μία από τις πιο μεταβατικές περιόδους της καριέρας της, με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών να αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη αλλαγή σελίδας. Το τέλος των εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού, το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, δεν σηματοδότησε απλώς το φινάλε μιας επιτυχημένης σεζόν, αλλά το κλείσιμο ενός κύκλου, σχεδόν, δέκα ετών, που είχε ταυτιστεί με μια από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες παρουσίες στην αθηναϊκή νυχτερινή σκηνή.

Η αυλαία έπεσε σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, με το κοινό να αποθεώνει την τραγουδίστρια και να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της δυναμική. Το χειροκρότημα της τελευταίας βραδιάς δεν ήταν απλώς μια επιβράβευση, αλλά μια υπενθύμιση της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό της.

Την ίδια στιγμή, η επόμενη ημέρα βρήκε την Άννα Βίσση ήδη στραμμένη στο μέλλον. Η ίδρυση της Vission Music, σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα, αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά βήματα αυτής της νέας περιόδου. Δεν πρόκειται απλώς για μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά για μια στρατηγική κίνηση που της δίνει τον απόλυτο έλεγχο στη δημιουργική της πορεία, αποτελώντας τη βάση για τις επόμενες μουσικές παραγωγές και τις συνεργασίες της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



Η συνεργασία αυτή στηρίζεται σε μια βαθιά προσωπική σχέση. Οι δύο γυναίκες συνδέονται εδώ και χρόνια με στενή φιλία, μοιράζονται κοινές στιγμές στην καθημερινότητά τους και πραγματοποιούν συχνά ταξίδια στο εξωτερικό. Η σχέση τους επισφραγίστηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν η Άννα Βίσση βάφτισε τον γιο της Δήμητρας και του Γιάννη Κούστα σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Κάπρι της Ιταλίας.

Παράλληλα, η σύνδεση με το «Αθηνών Αρένα», το οποίο πλέον ανήκει στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, δημιουργεί νέα δεδομένα για την επόμενη σεζόν. Όλα δείχνουν ότι η καλλιτέχνιδα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο, με διαφορετική φιλοσοφία και νέες συνεργασίες.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στο επαγγελματικό επίπεδο. Το προσωπικό της περιβάλλον φαίνεται, επίσης, να βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης. Η σχέση της με τη Χριστίνα Πολίτη, μια φιλία περίπου 30 ετών, δείχνει να έχει περάσει κρίση. Οι δύο γυναίκες έκαναν «unfollow» η μία την άλλη στα social media, ενώ η απουσία της Πολίτη από το φινάλε στο Hotel Ερμού ενίσχυσε τα σενάρια περί ρήξης. Παρά το έντονο ενδιαφέρον, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στο επαγγελματικό της επιτελείο. Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια συνεργασίας, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, ενώ ο Νικόλας Ραπτάκης ολοκλήρωσε τη δική του δεκαετή πορεία στο πλευρό της, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού. Παρά τις αποχωρήσεις, η Άννα Βίσση επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή της προς τους συνεργάτες της.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αλλαγών, η ίδια παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον βασικό της στόχο: τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της καριέρας της, το οποίο, όπως έχει δηλώσει, αποτελεί την ανταμοιβή για την αγάπη που λαμβάνει από το κοινό της όλα αυτά τα χρόνια. Για την ίδια, η συγκεκριμένη συναυλία δεν είναι απλώς ένα μεγάλο live, αλλά η αφετηρία ενός νέου, ακόμη πιο δημιουργικού κύκλου.

Η Άννα Βίσση δεν είναι «ξένη» στις αλλαγές. Αντίθετα, η πορεία της είναι γεμάτη από στιγμές επανεκκίνησης και ανανέωσης. Αυτό που τη διαφοροποιεί είναι η ικανότητά της να μετατρέπει κάθε μετάβαση σε δημιουργική ευκαιρία, διατηρώντας πάντα την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Στη συγκεκριμένη φάση, η ίδια φαίνεται να κρατά τον έλεγχο, επιλέγοντας συνειδητά τις επόμενες κινήσεις της. Με εμπειρία, ένστικτο και ένα κοινό που τη στηρίζει διαχρονικά, η Άννα Βίσση δείχνει έτοιμη να περάσει σε μια νέα εποχή, όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, αλλά όλα μπορούν να επαναπροσδιοριστούν.

Πηγή: skai.gr

