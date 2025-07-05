Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) -αρχικά- ανησυχούσε ότι δεν θα γινόταν ποτέ ηθοποιός, παρά το πιεστικό πρόγραμμα που είχε με μαθήματα χορού κλακέτας, τραγουδιού και υποκριτικής. Προτού ενηλικιωθεί για το λύκειο, έπεισε τη μητέρα της να την πάει να συναντήσει έναν ατζέντη. Ο ατζέντης αρνήθηκε να την εκπροσωπήσει. Όπως αστειεύτηκε χρόνια αργότερα η 40χρονη Νεοϋορκέζα, ίσως έφταιγε η βαθιά και τραχιά φωνή της. «Ακουγόμουν σαν ανόητη που έπινε ουίσκι και κάπνιζε», δήλωσε στο περιοδικό «Interview» το 2013.

Παρόλα αυτά, δεν το έβαλε κάτω. Αντιθέτως, βρήκε άλλον ατζέντη, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ηλικία εννέα ετών και, σε ηλικία μόλις 12 ετών, ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ εξήρε την ωριμότητά της μπροστά στις κάμερες στην ταινία «The Horse Whisperer». Το Χόλιγουντ τη διεκδίκησε και δεν την άφησε ποτέ.

Τριάντα χρόνια αργότερα, η Γιόχανσον είναι ίσως η πιο δημοφιλής γυναίκα σταρ στον κινηματογράφο σήμερα, ικανή να καλύψει το χάσμα μεταξύ κριτικών και κοινού. Το βιογραφικό της περιλαμβάνει ταινίες μερικών από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες της εποχής μας - Φράνσις Φορντ Κόπολα, αδελφοί Coen, Γουές Άντερσον - για να μην αναφέρουμε ότι είναι η ηθοποιός με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως χάρη, κυρίως, στον ρόλο της στην ταινία «The Avengers».

Δεδομένου του ρόλου της στο «Jurassic World Rebirth» είναι πιθανό να παραμείνει έτσι. Το νέο μέρος του franchise φαίνεται ότι θα είναι ένα καλοκαιρινό blockbuster.

Όπως δήλωσε η ίδια στο «Vanity Fair», η συμμετοχή της μιλάει για την εμμονή της με την αρχική ταινία του Σπίλμπεργκ. «Ήμουν πραγματικά τρελή για την αρχική ταινία και κοιμόμουν σε μια σκηνή του Jurassic Park στο υπνοδωμάτιό μου που μοιραζόμουν με την αδελφή μου για έναν χρόνο», δήλωσε η ηθοποιός. «Κάθε φορά που οι εφημερίδες ανέφεραν μια νέα ταινία “Jurassic”, έστελνα στους ατζέντηδες μου: “Ει, είμαι διαθέσιμη”».

Το πρόσωπο, η καριέρα, η γοητεία, το χάρισμα, το μυστήριο...

Η Γιόχανσον θυμίζει σταρ του κινηματογράφου της χρυσής εποχής, όπως η Ρίτα Χέιγουορθ. Η φήμη της οφείλεται αποκλειστικά στη δουλειά της στη μεγάλη οθόνη. Δεν κάνει «viral» περιεχόμενο ή δεν εκμεταλλεύεται την κατάσταση της σχέσης της. Είναι μία από τις λίγες διασημότητες που δεν έχει επίσημο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ιδέα του να είσαι αναγνωρίσιμος και διάσημος είναι διασκεδαστική, αλλά όχι πάντα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια απώλεια σε αυτό», δήλωσε στο «InStyle», προσθέτοντας ότι είναι ευτυχής που κράτησε τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός έχει δύο παιδιά: Τη Rose, 10 ετών, από τον γάμο της με τον χορευτή Romain Dauriac και τον Cosmo, τριών ετών, τον γιο της με τον Colin Jost, παρουσιαστή του διάσημου «Saturday Night Live» και σύντροφό της από το 2017.

Σήμερα η Γιόχανσον δεν πρωταγωνιστεί μόνο σε ταινίες, αλλά είναι επίσης παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Φέτος έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο Φεστιβάλ των Καννών με την ταινία «Eleanor the Great», μια ιστορία για τη θλίψη και τη μνήμη, εμπνευσμένη από τη δική της εβραϊκή κληρονομιά. Με πρωταγωνίστρια την 95χρονη June Squibb, η ταινία ακολουθεί μια γυναίκα που οικειοποιείται μια ιστορία επιβίωσης του Ολοκαυτώματος που δεν της ανήκει.

Δεν είναι οπαδός των μεγαλόστομων δηλώσεων, αλλά δηλώνει παρούσα σε κινήματα όπως το Time's Up και το Planned Parenthood, έχει ταχθεί υπέρ της ίσης αμοιβής στο Χόλιγουντ και έχει θέσει την καριέρα της σε κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας τα πανίσχυρα στούντιο της Disney. Το να πάρει τους ρόλους που επιθυμεί και να φτιάξει μια περιουσία άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ δεν ήταν εύκολο. Η επιτυχία των ταινιών «Lost in Translation», «Girl with a Pearl Earring» και «Match Point» την έκαναν σύμβολο του σεξ. Η ίδια δεν το ήθελε, αλλά δεν μπορούσε και να το αποφύγει.

Από νεαρή ηλικία, η Σκάρλετ Γιόχανσον είχε σαφή ιδέα για το τι ήθελε. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «W», θυμήθηκε μια πτήση με αεροπλάνο με τον Laurence Fishburne, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Just Cause», όταν ήταν μόλις εννέα ετών. Τη ρώτησε αν ήθελε να γίνει ηθοποιός ή σταρ. «Και τα δύο», απάντησε. Ο Fishburne της είπε: «Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίσεις όταν μεγαλώσεις». Φαίνεται, ωστόσο, ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το δίλλημα...

Πηγή: skai.gr

