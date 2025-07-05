Η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα σε παραλία της Ισπανίας. Η διάσημη ηθοποιός μας «κολάζει» με τις σέξι εμφανίσεις της και τα μικροσκοπικά μπικίνι που επιλέγει, αλλά είναι χάρμα οφθαλμών… Η Λονγκόρια, η οποία έχει κατοικία στην πόλη Marbella, φωτογραφήθηκε πριν από λίγες ημέρες φορώντας ένα μαγιό με λεοπάρ μοτίβο που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Η ηθοποιός επιδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της με ένα τριγωνικό τοπ και ασορτί σλιπ, το οποίο αποκάλυψε, αφού έβγαλε το μαύρο διχτυωτό κάλυμμα. Η σταρ πέρασε τη μέρα της παρέα με τον 6χρονο γιο της, δίνοντάς του γλυκά φιλιά και βοηθώντας τον να χτίσει ένα κάστρο στην άμμο.

Eva Longoria Rocks a Bikini at the Stunning Marbella Beach 06-28-25

-> https://t.co/KVHhJI1i9s pic.twitter.com/vStrfjknxz — Tha Starz (@thastarz) June 30, 2025

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Εύα Λονγκόρια δεν ήταν παρούσα στον γάμο της κολλητής της, Λόρεν Σάντσεζ, με τον Τζεφ Μπέζος. Η ηθοποιός, γράφουν τα διεθνή μέσα, ότι δεν πήγε στον «γάμο του αιώνα» λόγω επαγγελματιών υποχρεώσεων.

Eva Longoria shows off bikini body with surprise celeb pal after bailing on BFF Lauren Sanchez's big day https://t.co/9gHTh9rnSq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζεφ Μπέζος είχε δωρίσει 50 εκατ. δολάρια στην ηθοποιό, στο πλαίσιο του ετήσιου βραβεβίου του ιδρυτή της Amazon σε άτομα που συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνία. Η ηθοποιός ίδρυσε το Ίδρυμα Eva Longoria το 2012, με σκοπό να βοηθήσει τις συμπατριώτισσές της να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους μέσω της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.

Πηγή: skai.gr

