Met Gala 2026: Φήμες θέλουν τη Νικόλ Κίντμαν να «κόβει» τον πρώην της… - Ποιος Κιθ;

Η 58χρονη ηθοποιός ανακοινώθηκε ως μία από τις συμπροέδρους, μαζί με τη Μπιγιονσέ, και τη σούπερ σταρ του τένις, Βένους Ουίλιαμς

Νικόλ Κίντμαν

Η «βασίλισσα του Χόλιγουντ», Νικόλ Κίντμαν, έχει αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στο Met Gala 2026. Η 58χρονη ηθοποιός ανακοινώθηκε ως μία από τις συμπροέδρους, μαζί με τη Μπιγιονσέ, και τη σούπερ σταρ του τένις, Βένους Ουίλιαμς. Οι τρεις τους θα εμφανιστούν μαζί με την 76χρονη Άννα Γουίντουρ, το σύμβολο της «Vogue».

Νικόλ Κίντμαν

Αυτό σημαίνει ότι η διάσημη ηθοποιός, όπως γράφει η «Daily Mail», μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Επίσης, θα είναι η πρώτη φορά που η 44χρονη Μπιγιονσέ -για την ακρίβεια από το 2016- θα εμφανιστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν

Η επιτροπή διοργάνωσης του Met Gala 2026 θα περιλαμβάνει τους Anthony Vaccarello και Zoë Kravitz, μαζί με τους Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Sam Smith και Teyana Taylor. Εν τω μεταξύ, η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Οκτώβριο, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές. 

Το ζευγάρι εμφανίστηκε για τελευταία φορά μαζί δημόσια τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν φωτογραφήθηκαν να παρακολουθούν έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Ο σταρ της κάντρι μουσικής απουσίαζε για μεγάλο μέρος του έτους λόγω της παγκόσμιας περιοδείας του «High and Alive World Tour».

Η ηθοποιός και τα παιδιά, εν τω μεταξύ, παρέμειναν στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι διαθέτει μια κατοικία αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν και δεν έχει δοθεί επίσημος λόγος για τον χωρισμό, η Νικόλ φέρεται να αισθάνθηκε «προδομένη» από την απόφαση του Κιθ να την αφήσει.  «Η Νικόλ είναι πληγωμένη και αισθάνεται προδομένη. Είναι καταστροφικό για εκείνη. Είναι σοκαρισμένη», δήλωσε πηγή στο «People». Η πηγή ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η Νικόλ «δεν το ήθελε αυτό και πάλευε να σώσει τον γάμο». Η Νικόλ ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ, για 11 χρόνια, από το 1990 έως το 2001. Υιοθέτησαν δύο παιδιά: την Ιζαμπέλα, 32 ετών, και τον Κόνορ, 30 ετών.

Πηγή: skai.gr

