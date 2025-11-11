Fancy όπως πάντα, αυτή τη φορά ο Fancy James ανέλαβε την έξοδο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για γεύμα, στο «νέο του αγαπημένο, χαλαρό και σικ εστιατόριο» στην Αθήνα.

Ο διάσημος πλέον στυλίστας της Αμερικανίδας πρέσβειρας, την έβγαλε χθες για lunch σε γνωστό μαγαζί στους Αμπελόκηπους, εκείνος εντυπωσιακός μέσα σε ένα λεοπάρ σακάκι με χρυσό κολιέ και εκείνη πιο απλή αλλά εκθαμβωτική, μέσα σε ένα ροζ πλεκτό φόρεμα.

«Επρεπε να τη φέρω στο νέο αγαπημένο μου, χαλαρό και σικ εστιατόριο» έγραψε στα stories του ο Fancy James, ενώ ντύνει μουσικά το βίντεό του με Κωνσταντίνο Αργυρό (τι άλλο!).

Πηγή: skai.gr

