Παντρεύτηκε η Τζένα Τζέιμσον - Ποια είναι η τυχερή

Μετά από 2… συμβατικούς γάμους και 3 παιδιά, η διάσημη και πολυβραβευμένη Τζένα Τζέημσον - «η Βασίλισσα του Πορνό» - βρήκε την πραγματική αγάπη στο πρόσωπο μια γυναίκας, την οποία τελικά και παντρεύτηκε.

Η διασημότερη πρώην πορνοστάρ και νυν ζάμπλουτη επιχειρηματίας παντρεύτηκε μυστικά στις 23 Μαΐου την influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Τζέσι Λόουλες, σε μια τελετή στο Λας Βέγκας.

Jenna Jameson Marries Girlfriend Jessi Lawless: 'I Found the Person I Should Have Always Been With' pic.twitter.com/3mo3BK89L6